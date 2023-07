La segunda oferta que el banquero Colombiano Jaime Gilinski lanzó esta semana por la cadena de supermercados Éxito, y que casi de inmediato fue rechazada por su propietario, la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), tras considerar que "el precio ofrecido no responde a parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una operación dirigida a una participación de control y, por tanto, no responde al mejor interés de GPA y de sus accionistas", no será la última que se conozca en esta nueva estrategia que el inversionista colombiano se ha trazado para hacerse al control de dicho comercio.



(Lea también: Dueño de Almacenes Éxito rechaza la segunda oferta de compra de Jaime Gilinski)

"No hay duda de que vendrán otras ofertas en las que Gilinski tendrá que elevar su oferta si su propósito es lograr ese 51 por ciento de Éxito o más", dijo un analista del mercado consultado y quien considera que lo que puede estar haciendo el inversionistas es 'tantear' un poco el terreno, tal como lo hizo cuando hizo sus primeras ofertas por Nutresa y Grupo Sura.



En la respuesta ayer de GPA a la propuesta del banquero y empresario colombiano, sus directivas indicaron también que los términos de la nueva oferta, tal y como han sido presentados, "no aportan elementos suficientes para asegurar a la Junta directiva el carácter vinculante de la nueva oferta y la expectativa razonable de cierre de una transacción derivada de la misma".



(Le puede interesar, además: Banquero Jaime Gilinski eleva su apuesta por el control de los supermercados Éxito)

Precio bajo

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes de la Bolsa de Valores de Colombia hoy 7 de junio del 2022. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: Mauricio Moreno

Según el registro de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la acción de Éxito tiene este viernes un precio promedio de 4.196,63 pesos.



Sin embargo, un análisis realizado por la comisionista Casa de Bolsa indica que el precio ofrecido por Jaime Gilinski a GPA por el 51 por ciento de Éxito de 3.536 pesos, teniendo en cuenta una tasa representativa del mercado (TRM) de 3.991 pesos, estaría 14,8 por ciento por debajo de los 4.150 pesos, precio al que se cotizaba en bolsa al momento de realizar el análisis.



Y agregan que esa misma oferta se encontraría 26,8 por ciento por debajo del precio objetivo de 4.830 pesos que la comisionista calcula que debería ser el valor del título de Éxito en bolsa, y 28,3 por ciento menos que el precio objetivo de la media de analistas de la encuesta de Bloomberg, respecto al valor de la acción de la compañía.

¿Qué le propuso Gilinski al GPA?

Facebook Twitter Linkedin

El empresario colombiano Jaime Gilinski insiste en quedarse con el control de los supermercados Éxito. Foto: Archivo EL TIEMPO

Cómo se recuerda, en su segundo intento por hacerse al control de la cadena de supermercados colombiana con presencia también en Argentina y Uruguay, Jaime

Gilinski ofreció 586,5 millones de dólares por el 51 por ciento de la compañía, la cual suponía un incremento del 33 por ciento en el precio por acción, llegando a ser de 0,886 dólares.



En su primera apuesta el banquero y empresario colombiano fue por el 96,52 por ciento de la participación que tiene GPA en la compañía, por el cual puso sobvre la mesa 836 millones de dólares, lo que representaría cerca de 0,67 dólares por acción. Ambas propuestas han sido rechazadas por los brasileños que las consideraron muy bajas.



Para los analistas de Casa de Bolsa, bajo esas condiciones el colombiano "estaría adquiriendo las acciones a unos múltiplos más bajos que los actuales, ya que representaría un Precio/Valor en Libros de 0,67x, mientras que, los múltiplos últimos 12 meses implícitos EV/EBITDA y EV/Ventas, serían de 5,38x y 0,39x respectivamente, menores a los actuales", explican.



Dicen además que, teniendo en cuenta que el brasileño GPA adquirió, a finales del 2019, el 96,52 por ciento de Grupo Éxito por cerca de 7,78 billones de pesos, bajo el supuesto que el 51 por ciento del total de acciones de Éxito que busca esta oferta se adquiera directamente de GPA, daría una TIR (rentabilidad) de la inversión de GPA en Grupo Éxito de 1,7 por ciento (incluyendo los dividendos en el cálculo).

Las 8 peticiones de GPA al banquero

Facebook Twitter Linkedin

Grupo Éxito. Foto: Éxito

La junta directiva de GPA asegura que, considerando el nivel de avance de la segregación, una potencial oferta, para ser considerada, debería cumplir con los siguientes requisitos mínimos:



1. Contraprestación financiera que refleja la adquisición de una participación de control.



2. Contrato definitivo de compraventa, incluyendo la no exigencia de obligaciones indemnizatorias a los accionistas de Éxito distintas de las estrictamente establecidas por la ley.



3. Honorarios por terminación que represente un porcentaje razonable del precio que se proponga y que se deposite en custodia para motivar la participación en conversaciones que potencialmente podrían justificar la cancelación o modificación de la segregación de Éxito en caso de que, por cualquier motivo, no se materialice una posible transacción (generando retrasos en el proceso de segregación de Éxito actualmente en curso).



4. Presentación de la constancia de financiación al oferente por el importe total del precio a ofertar para el pago de la cantidad de acciones Éxito a adquirir, emitida por una o varias entidades financieras de primer nivel.



5. Un cronograma claro de ejecución de la transacción, en el que se detallen todos los pasos, documentos y aprobaciones pertinentes para el perfeccionamiento de la transacción.



6. Evaluación previa de la naturaleza del potencial proceso de revisión antimonopolio y el cronograma para el desarrollo de dicha revisión a la que estaría sujeta la transacción, si la hubiere, con base en la Opinión Legal de una firma líder de abogados global o colombiana.



7. Directrices del plan del oferente para el desarrollo del negocio de Éxito tras la transacción, si se perfecciona.



8. Compromiso por parte del oferente de apoyar a GPA en cualquier alternativa que pueda decidir GPA en relación con su participación restante en Éxito, incluyendo la potencial modificación de los términos actuales de la segregación del negocio que conduzca a la entrega a los accionistas de GPA de parte o la totalidad de la participación restante en Éxito tras la transacción; otras alternativas de monetización por parte de GPA de la participación restante en Éxito, ya sea antes o después de una potencial nueva segregación de activos