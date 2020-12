En el 2021, Bavaria espera superar ventas del 2019

El golpe de la pandemia a la economía ha llevado a la compañía cervecera Bavaria a sacar adelante diferentes iniciativas “para ser parte de la solución”, dice su presidente, Marcel Regis.



En conversación con este diario, el directivo hizo un recorrido por los días de crisis y la manera como la compañía ha sentido la época del coronavirus en sus ventas, en el empleo y las inversiones. Comenta sobre las perspectivas para el año entrante, y acerca de la alianza anunciada con Coca-Cola.

¿Cómo ha cambiado el consumo de sus productos en esta pandemia?

La industria cervecera vivió un duro descenso durante el segundo trimestre de este año. Lo anterior se debió en gran medida a que antes de la emergencia, el 50 por ciento del volumen de cerveza se comercializaba para consumo en los puntos de venta, el cual quedó totalmente restringido.



Esta situación ha impactado el indicador de consumo per cápita durante este año. Sin embargo, somos optimistas dado que ya retomamos la senda del crecimiento y seguimos con una oportunidad de expansión importante. Colombia tiene un consumo per cápita de cerveza de 46 litros, mientras países similares, como México, tienen uno de 71 litros por persona en promedio.



Luego del confinamiento, ¿cómo ha sido ese cambio en las ventas que menciona?

Conforme se fue planteando la reapertura gradual, fue posible ir recuperando mes a mes el volumen de la industria. Como ya lo mencioné anteriormente, tuvimos un duro impacto en el segundo trimestre de este año. A partir de ahí los números empiezan a evolucionar, gracias a las diferentes estrategias que implementamos para adaptarnos.



Un ejemplo es TiendaCerca.co, una plataforma digital para conectar consumidores con su tienda de barrio más cercana vía geolocalización y así ayudar a los tenderos a incrementar sus ventas vía domicilios. A la fecha tenemos más de 70.000 tenderos conectados digitalmente con el consumidor.



Ha habido iniciativas para reactivar ventas, como los días sin IVA. ¿Extrañan algo equivalente para su sector?

El Gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande para superar esta situación tan retadora para todos los sectores. Como sector, hemos trabajado de la mano del Gobierno Nacional, así como con gremios tan importantes como la Andi, Fenalco y Asobares, para apoyar a toda la cadena de comercialización en las diferentes etapas, particularmente en la implementación de los protocolos de bioseguridad durante la reapertura.



Nuestro propósito ha sido ser parte de la solución y por eso no hemos parado de buscar alternativas desde el inicio. Implementamos en total 14 iniciativas, impactando de manera positiva a más de 3 millones de colombianos.



¿En empleo, Bavaria ha sentido un impacto?

En Bavaria, nuestra gente es lo más importante, así que desde el día uno nos preparamos para garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, al mismo tiempo que manteníamos la operación. Así mismo, tomamos la decisión de proteger la compañía y el empleo, a pesar de las difíciles circunstancias que mencionamos. Decidimos no tomar medidas estructurales en una coyuntura como la actual.



¿Hay cambios en planes de inversiones?



En Bavaria llevamos 130 años transformando a Colombia y queremos seguir haciéndolo por muchos más. Por eso, durante esta coyuntura, no paramos de buscar alternativas para proteger a nuestra gente y ser parte de la solución.

Esta premisa no cambiará, seguiremos invirtiendo en Colombia y apostando por su transformación. En términos de inversiones, si se mantienen las reglas de juego para el sector privado, esperamos inversiones superiores a las realizadas en 2019.



¿Cómo ven el 2021?, ¿se recuperarían los niveles del 2019?, ¿habrá ganancias?

Soy muy positivo frente al futuro de Colombia y al desempeño de Bavaria el próximo año. Esta situación, nueva para todos, ha sacado lo mejor de los colombianos, quienes nos hemos unido por el bien común.



Esperamos la normalización de esta situación y una pronta recuperación del consumo, incluso superar los niveles del 2019. Con nuestras innovaciones, lanzamientos, nuestras marcas más valiosas de Colombia y diferentes estrategias para llegar a nuestros clientes y consumidores, estamos seguros de lograrlo.



¿La entrada de la fábrica de CCC ha traído cambios para la estrategia de Bavaria?

Nuestras estrategias y planes de negocio responden a las tendencias del mercado y a las demandas del consumidor. Seguimos trabajando en la expansión de la categoría y en la búsqueda de innovaciones que van más allá de cerveza. Nos debemos al consumidor. Ese es nuestro foco, crecer de la mano de nuestros clientes, consumidores y de los colombianos.



¿La alianza con Coca-Cola fue, en parte, en respuesta a la entrada de CCC?

La potencial alianza se debe a una oportunidad de crecimiento que observamos debido a la complementariedad entre las compañías. Estamos convencidos de que de darse la alianza traería beneficios para el punto de venta y para el consumidor, pues tendríamos la oportunidad de llegar directamente, por ejemplo, a zonas apartadas. A la fecha presentamos una solicitud de autorización a la Superintendencia y estamos atentos al pronunciamiento oficial de la autoridad.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS