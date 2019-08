Estos son los informes de expertos sobre el estado de Hidroituango

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), divulgó dos informes realizados por expertos, acerca de la situación de la represa Ituango, en la cual, este organismo de la banca multilateral puso un préstamo corporativo sin garantía soberana por un plazo de 12 años, incluyendo un período de gracia de cuatro años

De acuerdo con los informes, "A agosto de 2019, la situación del Proyecto fue la siguiente: vertedero de excesos en funcionamiento desde marzo de 2019; presa concluida hasta su cota final en los 435 metros sobre el nivel del mar; colocación de la primera compuerta en la galería auxiliar de desvío; limpieza de las cavernas de transformadores, generación y almenaras, las cuales permanecieron inundadas por casi un año; y cierre definitivo de los túneles de desviación en proceso".



De acuerdo con lo señalado en la página del BID, "lo anterior determinó que, a fines de julio de 2019, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia cambiara del nivel del riesgo de roja a naranja para las poblaciones inmediatamente aguas abajo de la presa, con lo cual se posibilitó el regreso a sus casas de más de 600 familias que permanecían preventivamente evacuadas".



En consecuencia, agrega la información, "como resultado de lo anterior, el cronograma de ejecución del Proyecto ha sido ajustado y su fecha de finalización ha sido desplazada en el tiempo".

¿Qué dice EPM?

Hay que señalar que los informes se basaron en información con corte a agosto 2018 el uno, y marzo de 2019 el otro.



Por tanto, según destaca EPM, "los informes no incluyen el análisis de las actividades efectuadas por EPM desde principios de marzo y hasta agosto de 2019, por lo cual es importante precisar, en relación con la información publicada, que al momento de la publicación del segundo informe en cuestión, EPM todavía estaba evacuando el agua de la casa de máquinas y no se había avanzado en la revisión, estabilización y limpieza de la caverna".



El informe dice que “en los portales de los túneles de desviación originales la estabilidad del talud, ubicado en la parte superior de estos, era crítica”, a lo que EPM responde: "es importante precisar que la estabilidad superficial de estos taludes no interfiere con la estabilidad general del macizo rocoso en profundidad. Adicionalmente, estos taludes son monitoreados desde el Centro de Monitoreo Técnico (CMT), 24 horas al día de manera continua con radares especializados que indican que estos actualmente se encuentran estables".



La compañía agrega que, "dadas las condiciones de la zona, se presentan pequeños desprendimientos superficiales esporádicos ocasionados por las lluvias, los cuales no comprometen la estabilidad general de la ladera. Actualmente, los taludes tienden a alcanzar la pendiente natural de esta última".



Link para ver los informes completos:



https://idbinvest.org/es/projects/planta-hidroelectrica-ituango



