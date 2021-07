Multa a Movistar por información y publicidad engañosa en plan de pago

Movistar, empresa de telecomunicaciones, acaba de recibir una multa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que comprobó que la compañía incurrió en información y publicidad engañosa en los beneficios y la capacidad de los servicios gratuitos de su plan 'Prepago Todo en Uno'.



La SIC indicó que la empresa de telecomunicaciones tendrá que pagar una multa cercana a los 380 millones de pesos por las infracciones cometidas tanto por la falta de información suministrada a sus consumidores, como por la publicidad engañosa relacionada con las megas ofrecidas en el mencionado plan.



El ente oficial de vigilancia y control del mercado pudo constatar que Movistar indujo, con sus mensajes, a error, engaño y/o confusión a los usuarios del servicio de la telefonía móvil en la modalidad prepago.



Y señaló que en los beneficios ofrecidos en los planes cuya recarga se realiza 'mensual', no informó de manera clara que solo tenían una vigencia de 4 semanas, lo que significaba que en la práctica el servicio mensual se prestaba por menos tiempo.



También que en los beneficios de chat de WhatsApp y de las aplicaciones de Facebook y Twitter de manera gratuita, no informó a los usuarios la capacidad de datos y vigencia determinada para su uso, mientras que frente al anuncio de duplicidad de las megas ofrecidas por seis meses, se exigió al usuario el cumplimiento de un requisito adicional que no fue informado al momento de ofrecer el plan, esto es, que para proceder al aprovisionamiento de las megas debió haber efectuado la portabilidad a través de la página web de Movistar.



"Se pudo advertir que al omitirse la inclusión de la totalidad de la información esencial para garantizar que las piezas publicitarias fueran comprensibles por sí mismas, la sola publicación de los términos y condiciones en la página web Movistar no resulta suficiente", precisó la SIC, que advirtió que contra estas decisiones, proceden los recursos de reposición y apelación.