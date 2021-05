Académicos presentan idea de tributaria que recaudaría $ 20 billones

Aunque todavía el Gobierno no ha dado a conocer sus propuestas para la nueva reforma tributaria, algunas de las principales universidades del país dieron a conocer su propuesta para que el país recaude 20 billones de pesos al año.



Las instituciones que trabajaron en ello fueron las universidades del Rosario, Externado, Javeriana, los Andes y la Fundación Friedrich Ebert de Colombia (Fescol).



Su planteamiento gira en torno a iniciativas que no serían temporales, al contrario de lo que han planteado los empresarios y Anif, y en las que no se tocaría el IVA ni a las personas naturales que ganen menos de $ 6 millones al mes.



Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, “es una propuesta de reforma tributaria progresiva. Y no es lo único que toca hacer. Hay algunos puntos que se pueden debatir entre los partidos y se pueden modificar en su trámite en el Congreso”.



Según los académicos, para el 1% de las personas naturales más ricas habría más impuestos y se gravarían los dividendos y ganancias ocasionales, igual que el trabajo.



En el caso de las empresas, se lograrían recaudar 0,66 billones de pesos por la eliminación de tarifas especiales de impuesto de renta a zonas francas y otras tarifas especiales, otros 2,14 billones de pesos entrarían por eliminación de rentas exentas en el impuesto de renta a empresas y 5,36 billones de pesos más, por eliminación del descuento del ICA.



A eso se le suman iniciativas para reducir la elusión y la evasión. Entre esas se destacan la eliminación de la posibilidad de aumentar, a través de autoavalúo, el costo fiscal en la venta de bienes inmuebles, regular las prestaciones de abstención u omisión comercializadas como servicio y ajustar la cláusula antiabuso al procedimiento para su aplicación.