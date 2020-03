Elevan a US$ 252.000 millones las pérdidas de aerolíneas por covid-19

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) duplicó hoy las proyecciones de pérdidas del sector de transporte aéreo de pasajeros, que ahora calcula alcanzarán los 252.000 millones de dólares.

Esa cifra implica una reducción del 44 por ciento en los ingresos globales de las compañías aéreas en términos interanuales, y se basa en la suposición de que las restricciones de viaje ahora vigentes duren tres meses y que la economía se recupere gradualmente en los siguientes meses.

El agravamiento de las previsiones, que inicialmente habían situado las pérdidas en 113.000 millones de dólares, se debe a las severas medidas que numerosos países han tomado cerrando totalmente el tráfico aéreo de pasajeros para impedir la llegada de personas potencialmente contaminadas.



Otro elemento que se ha tomado en cuenta es la certeza de que a la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus seguirá un periodo de recesión, según los análisis de distintos organismos financieros.



Las aerolíneas están luchando por sobrevivir en cada rincón del mundo. Las restricciones de viajes y la demanda inexistente significan que, aparte del cargo, prácticamente no hay negocio de pasajeros. Para ellas es el apocalipsis·, sostuvo el director general de la IATA, Alexandre de Juniac, citado en un comunicado. Las compañías aéreas afrontan su crisis más grave.



En cuestión de pocas semanas, nuestro peor escenario ahora nos parece mejor que nuestras últimas estimaciones, agregó. Advirtió de que si los gobiernos no acuden en ayuda de las aerolíneas, no habrá una que pueda mantenerse en pie, y que el conjunto de éstas necesita 200.000 millones de dólares, simplemente para seguir adelante.



La caída más fuerte en términos de ingresos por pasajeros la sufrirán las europeas, con un 76 por ciento menos en 2020 respecto a 2019. Las mayores aerolíneas internacionales han reducido a mínimos sus actividades y mantienen entre el 10 y 20 por ciento -en el mejor de los casos- sus operaciones.



Por: EFE