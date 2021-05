Más voces de empresas y sindicatos que exigen levantar los bloqueos

La falta de materias primas para la elaboración de cientos de productos, que ya tiene paralizadas a cientos de empresas y a miles de personas sin sus trabajos en el país, así como la imposibilidad de mover artículos de primera necesidad y alimentos para los hogares tienen a los distintos gremios de la producción clamando por que se levanten, de manera inmediata, los bloqueos que persisten en diferentes vías y carreteras claves del país y cesen los actos de vandalismo.



A estos clamores se están uniendo el de los propios trabajadores que temen perder sus empleos debido a la parálisis en que se encuentran cientos de empresas y actividades, sobre todo del sector agroindustrial.



“Estos actos están generando que varias empresas paren la producción”, indicaron los trabajadores agrupados en Sintrainagro, al tiempo que señalaron que no comparten “que se desdibujen las luchas sociales con vandalismo, venga de donde venga, cambiando la razón real de la protesta”.



Desde diferentes sectores del campo también se lanzó una campaña en la que se pide que desde el paro se respeten los derechos humanos, en momentos en que las familias y los productores ven como, con los bloqueos, se violan las garantías para el trabajo, la alimentación o la libre circulación, entre otras.



Pero no son solo los productores del campo afectados los que hacen estos llamados. Desde Andemos, gremio que agrupa al sector de vehículos automotores en el país, le solicitaron al Gobierno un corredor desde el puerto de Buenaventura hasta Cajamarca que permita movilizar al menos 250 camiones atrapados en los bloqueos y que transportan repuestos y partes de vehículos claves para esta industria.



“Esta propuesta daría tranquilidad para que los transportadores puedan entrar y salir de Buenaventura para el bienestar del Estado, sus conciudadanos y el empresariado”, indicó el gremio en una carta enviada al ministro de Defensa, Diego Molado.



Según el gremio liderado por Oliverio García, se calcula que si hoy se iniciara un plan de evacuación de esas mercancías represadas en el puerto de Buenaventura, se requerirían al menos 90 días para normalizar la situación.



Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, dijo, por su parte, que los bloqueos tienen en riesgo crítico el abastecimiento de comida, bebidas y productos médicos y de aseo en el país, mientras que por esta misma situación “las empresas del sector tienen insumos para unos pocos días, difícilmente para una semana más”.



Incluso el sector constructor se ha visto impactado por esta situación. Según Camacol, cada día que transcurre de bloqueos y cierres en las vías pone en riesgo la sostenibilidad de 31.000 empleos adicionales. En tanto, las pérdidas superan los 3,1 billones de pesos de inversión y 1,5 billones del valor agregado que el sector edificador le aporta a la economía del país.



Los propios hogares del suroccidente colombiano y los empresarios también se ven afectados por esta situación, en la medida que el abastecimiento de combustible para las industrias y las familias no se ha podido realizar por los bloqueos. Habitantes de Antioquia, Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila y Valle del Cauca padecen esta situación.



“Estos bloqueos son ilegales y están afectando a millones de colombianos en sus derechos fundamentales”, dijo Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), quien además señaló que se trabaja con el Gobierno para que los usuarios puedan ser atendidos a la mayor brevedad posible con el suministro del combustible.