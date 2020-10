Seguros Mundial no incrementará tarifas a los transportadores

No hay duda de que la pandemia dejará bastante golpeado el bolsillo de las personas, quienes, a su vez, también habrán adquirido una mayor conciencia frente a los riesgos a los que están expuestas su vida y su salud.

Ese es, precisamente, uno de los retos que desde ahora tiene la industria aseguradora, la de proveer pólizas de muy bajo costo, fáciles de entender y de adquirir que le brinden tranquilidad suficiente a los consumidores en esos dos aspectos claves.



Juan Enrique Bustamante, presidente de Seguros Mundial, dice que la pandemia le imprimió el acelerador a muchos aspectos de la vida y los seguros es uno de estos, por lo que se avecinan grandes cambios en esta industria.



¿Dónde se ha sentido con más fuerza esta pandemia?

Sin duda, el tema de movilidad por las medidas de cuarentena y los aislamientos obligatorios. Este sector tuvo que asumir grandes retos, y eso no se hizo sentir muy tarde. Desde abril empezamos a sentir que las flotas de vehículos estaban paradas, que el transporte intermunicipal estaba quieto y con gran preocupación pensamos en otorgar algunos alivios junto con las empresas de transporte para que sintieran que el seguro no estaba corriendo en su costo, al tiempo que los vehículos estaban quietos.



Así hemos otorgado cerca de 10.000 millones de pesos en alivios, beneficiando a unas 500 empresas y 200.000 vehículos, a través de extensiones de vigencia, no cobro de las primas mensuales o disminuciones de tarifas para que las empresas de transporte puedan enfrentar lo duro de esta pandemia.

¿Qué otras pólizas se vieron afectadas?

Además del transporte, están los arrendamientos, sobre todo en los centros comerciales, por los cierres, y eso provocó que las pólizas actuaran de dos formas: la primera, el reconocimiento de pagos de arrendamientos en algunos casos cuando era evidente, y el segundo, la mediación para lograr acuerdos entre arrendatario y arrendador, porque no se sabía hasta cuándo duraría esta compleja situación. Ahí las compañías fueron muy diligentes, porque se pagaron millones en siniestros y se lograron cientos de acuerdos para que unos no perdieran a su arrendatario bueno y el otro pudiera mantener su negocio vivo.



¿Qué viene ahora para esta industria?

A medida que se recupera la economía, los riesgos están volviendo a los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, esta reactivación debe ir acompañada de una serie de medidas que coadyuven a que los sectores puedan salir adelante con el tiempo, y entre más rápido ayudemos podremos llegar a condiciones mucho mejores para el país.



Debemos tratar de en todo lo posible tener unas propuestas conservadoras en temas de precios y condiciones, entendiendo la problemática que se enfrentó y que la recuperación no será tan rápida como uno quisiera, sobre todo en el sector transportador. Nuestro objetivo es ofrecer de manera eficiente todas las pólizas que necesite el servicio público sin hacer aumentos de tarifas o condiciones complejas.

¿En dónde más deben enfocarse ahora las aseguradoras?

Lo veo desde dos puntos de vista. El primero, el de la salud y la vida. Creo que hoy estas pólizas son muy importantes porque la percepción que todos tenemos es de una fragilidad enorme de lo que podemos perder con la vida. Ahí habrá una demanda fuerte porque el consumidor colombiano siente un riesgo muy grande y latente en su salud y su vida.



Lo segundo, la microempresa, las pymes. Es necesario que todas las empresas y sectores alrededor de las pymes entendamos que esas empresas que viven del día a día, que generan empleo y mueven a la economía necesitan de un gran acompañamiento de esta industria, para que cuenten con pólizas apropiadas, y que se ajusten al momento que se está viviendo.

¿Qué decir al regaño del superfinanciero a los aseguradores?

Creo que la lectura positiva que uno le puede dar a las palabras del súper es el reto que nos impone. Como compañías necesitamos asumir ese reto sobre los cambios que están sucediendo, sobre la rapidez con que esta pandemia hizo que situaciones que eran normales fueran anormales y que tuvieran una interpretación diferente. En el Soat, nos puso un reto en materia del fraude, frente al que herramientas como la analítica pueden ser de gran ayuda. Un poco el afán del súper es que este tema no puede estar de un solo lado y sugiere una coordinación entre los entes gubernamentales para que entre todos apuntemos a que el costo del Soat pueda tener un desarrollo y un menor costo que el actual.



