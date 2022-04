Twitter anunció este viernes medidas para resistir a la oferta pública de adquisición hostil (Opa) lanzada por Elon Musk por 43.000 millones de dólares, destinada a comprar la red social para transformarla en plataforma que garantice la libre expresión. La estrategia bursátil de Twitter contra el hombre más rico del planeta es conocida como como "píldora envenenada" en la jerga financiera.



La maniobra dificulta que un accionista acumule demasiada participación sin aprobación de la junta, al activar una opción que permite a otros inversionistas comprar más acciones de la compañía con un descuento. Eso encarecería enormemente el precio que Musk debería desembolsar para tomar el control total de la red social.



Se activará si Musk sobrepasa el 15 por ciento de acciones de la empresa sin la autorización del directorio. El magnate sudafricano, dueño de la empresa de automóviles eléctricos Tesla y de la aeroespacial SpaceX, posee actualmente un poco más de 9 por ciento del capital accionario de Twitter.



El plan "reducirá la probabilidad de que cualquier entidad, persona o grupo obtenga el control de Twitter a través de la acumulación de mercado abierto sin pagar a todos los accionistas una prima de control adecuada o sin dar suficientemente tiempo a la junta directiva para tomar decisiones informadas", sostuvo un comunicado de la compañía con sede en San Francisco.



Twitter muestra así que planea resistir a la propuesta del popular empresario de comprar la red social y hacer de ella una empresa de capital cerrado.



"Es una táctica de defensa que era previsible", reaccionó el analista Dan Ives, de Wedbush. Pero no será percibida "de manera positiva" por los accionistas, por el riesgo a una "dilución" contraproducente. Y el plan será "ciertamente peleado en la justicia" porque la junta directiva tiene la obligación de actuar en el interés de la empresa y de aumentar su valor para los accionistas.

Siempre provocador

Elon Musk sacudió el mundo bursátil y tecnológico el miércoles cuando anunció una propuesta de comprar Twitter a un precio que la elevaría a 43.400 millones de dólares, frente a su valor actual de 36.000 millones.



Su plan enfrenta interrogantes en varios frentes, incluyendo un posible rechazo y el desafío de reunir el dinero ofrecido, pero podría tener amplias repercusiones en la red social si llega a consumarse. El jueves declaró que tiene "fondos suficientes" para la transacción y aseguró que contaba con un plan B si la junta de Twitter rechazaba la oferta.



También, resaltó que no buscaba hacer dinero con la adquisición, durante una entrevista en directo en la conferencia Ted2022. No dio detalles sobre cómo financiaría la compra pero debería seguramente endeudarse o deshacerse de una parte de sus acciones de Tesla o SpaceX.



Muy activo y popular en Twitter, donde cuenta con cerca de 82 millones de seguidores, pero a la vez muy crítico de la política de moderación de contenidos de la plataforma, dice querer convertirla en la plataforma de "la libertad de expresión", con menos límites sobre lo que los usuarios pueden tuitear.



Luego de haber comprado 73,5 millones de acciones ordinarias de la empresa a inicios de la semana pasada, fue invitado a formar parte de su junta directiva pero finalmente rechazó la oferta, luego de una serie de sugerencias para modificar la plataforma, como la adición de un botón para editar tuits o el retiro de la publicidad, principal fuente de ingresos de Twitter.



Adepto a la polémica y los chistes, también encadenó unos tuits provocadores, preguntándose si Twitter no se estaba "muriendo" porque algunas cuentas con muchos seguidores publican poco contenido.



El jueves el magnate reconoció no "estar seguro de poder comprar" la empresa y explicó que esperaba reunir en su proyecto la mayor cantidad posible de accionistas. Ya no podrá contar con al menos uno de ellos.



El príncipe saudita Alwaleed bin Talal dijo en Twitter que rechazaba una oferta demasiado baja, a lo que Musk respondió ironizando sobre "la libertad de expresión de los medios" en Arabia Saudita.



Pero la influencia y la presión ejercida por Musk no dejaban muchas opciones a los dirigentes de Twitter, comentaron los analistas de Wedbush Securities.



Por su parte, los analistas de Wedbush dijeron que la junta directiva de

Twitter tendrá que aceptar la oferta o buscar otro comprador. "Pensamos que esta telenovela terminará con la adquisición de Twitter por el señor Musk tras esta OPA hostil", indicaron en una nota el jueves, previendo una ola de posibles interrogantes sobre financiamiento, aspectos regulatorios y cómo el multimillonario repartiría su tiempo entre sus varias compañías.



"La junta no quiere a Musk porque están en desacuerdo en casi todo y su estilo es incompatible con su cultura corporativa", subrayó Dan Ives en un análisis publicado el jueves en Daily Mail. Pero la junta no tiene muchas opciones, estimó, porque "Musk parece tan determinado a dirigir Twitter al igual que SpaceX o Tesla".



AFP