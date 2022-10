De los cuatro países en los que hace presencia la compañía chilena de diseño y decoración para el hogar, Casa Ideas, Colombia es a la que mejor le va en términos de posicionamiento y ventas. En solo cuatro años que lleva en el país (2018), su facturación ya representa el 10 por ciento del total de la organización, mientras que las ventas crecen a un ritmo del 70 por ciento, frente al 15 o 20 por ciento que tiene toda la compañía.



José Luis Rodríguez, gerente General de Casa Ideas, compañía Chilena que legó a Colombia en el 2018. Foto: El Tiempo / cortesía

“Hemos crecido bastante bien en todos los países (Chile, Bolivia, Perú), pero el mayor crecimiento está en Colombia”, sostuvo José Luis Rodríguez, su gerente General, quien estuvo en el país para asistir a la apertura de la décima tienda en territorio nacional ubicada en el sector de la 93 en Bogotá y la primera que se abre en el 2022.



No será la única. Pese a que el cierre del año ya se asoma, las directivas de la compañía tienen planeado abrir dos tiendas más antes de que suenen las campanas que anuncien la llegada del 2023 y así alcanzar los 12 almacenes. Una próxima se estrenará en Bucaramanga y una más en Medellín.



“Cada vez el país será un protagonista más fuerte dentro de la organización”, dice el directivo, quien comenta que de las 80 tiendas que tienen en cuatro países, 10 están en Colombia, pero en dos años esperan completar 100 locales, de los cuales 20 estarán en el país.



“Nuestra meta es alcanzar las 25 tiendas para el 2025 y para entonces la inversión total habrá alcanzado unos 25 millones de dólares. Cada unidad nos demanda unos 800.000 dólares en infraestructura y otros 200.000 en mobiliario y mercancías”, comenta el directivo.



El plan de expansión de la compañía chilena en Colombia contempla la apertura de cuatro tiendas por año, una tarea que no es nada fácil en la medida que los espacios que demandan están entre 1.200 y 1.400 metros cuadrados por tienda, locales que no son fáciles de ubicar, sobre todo en algunas ciudades.



Diana Estupiñán, gerente de Casa Ideas para Colombia, dice que la meta para el 2023 es completar la presencia en las principales ciudades del país. “Ya estamos en Bogotá, Medellín, Barranquilla y en Bucaramanga, a donde llegaremos a finales del 2022 y el próximo año entraremos a Cali. Luego viene la etapa de consolidación en esas ciudades principales y comenzamos a buscar oportunidades en las más pequeñas”.

Superando obstáculos

Diana Estupiñán, gerente de Casa Ideas para Colombia, Foto: El Tiempo / cortesía

La entrada al país no ha sido fácil, comentan los directivos. No solo por la competencia sino porque en sus planes de expansión se atravesó la pandemia del coronavirus, aunque era difícil etapa la vieron más como una oportunidad que como un verdadero obstáculo.



“La pandemia golpeó mucho a la economía; sin embargo, en esa coyuntura tomamos fuimos tomando los espacios (locales) que otras marcas fueron liberando, espacios que para nosotros no son tan fáciles conseguir”, recalcó Estupiñan, quien recordó que en el 2020 gracias e eso inauguraron una tienda nueva, lo que les permitió posicionar más su marca, en momentos en que la competencia estaba quieta.



Esa estrategia estuvo reforzada con la incursión en plataformas como Rappi y su e-commerce, así como el montaje en Medellín de un gran store para llegar a otras plazas que les demandaban sus productos.



“Tenemos claro que la propuesta de la marca es muy buena, es multiestrato, es la filosofía de democratizar el diseño”, precisa la directiva para quien los esfuerzos de la compañía en los últimos tres años ha estado enfocada, además, en elevar la oferta de su portafolio, que hoy también esta en categorías que antes no tenían, como los muebles pequeños, las mascotas, con muy buena acogida y, en organizadores para satisfacer las necesidades de los clientes.

La crisis logística

El crecimiento de la compañía en el país también se ha visto empañado por dos hechos de gran repercusión: la crisis logística internacional y el paro nacional registrado entre abril y mayo del año pasado.



No es para menos, pues el 80 por ciento de los productos que venden en Colombia se diseñan en Chile, se manufacturan en Asia, principalmente China (90 por ciento), y luego se traen a cada uno de los países de la región donde operan.



Rodríguez recordó que entre julio del 2021 y abril del 2022 hubo complicaciones importantes en el tema de la logística internacional que afectó y generó un quiebre de sus inventarios, situación que lograron sortear logrando negociaciones de largo plazo con sus proveedores para asegurar precios y capacidad de transporte.



“Eso nos deja muy tranquilos porque son contratos a futuro para mejorar la situación logística rápido y contar en las tiendas con más del 90 por ciento del surtido”, precisó.



Hoy, con la apertura de su décima tienda y el plan de expansión previsto para los próximos tres años las directivas de la compañía de origen chileno apuntan a que sus ventas puedan dar el saldo de los 18 millones a los 40 millones de dólares.



“Para el 2023, independiente de los contextos, consideramos que como marca seguiremos consolidándonos enfocados en un público masivo y eso permite seguir creciendo en las tiendas nuevas y en las que ya existen”, destaca Rodríguez, quien anuncia que seguirán abriendo tiendas, buscando locales y creando empleo en el país.

Hoy son 210 colaboradores con la apertura de Parque 93 y por la temporada de diciembre llegarán a ser unas 250 personas.



