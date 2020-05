Empresa de Energía de Pereira lanza plan de ayuda a usuarios

Los clientes de la Empresa de Energía de Pereira no tendrán que preocuparse por el pago de las facturas de consumo de este servicio público en abril y mayo, pues la compañía acaba de anunciar un plan de alivios que incluye a los usuarios residenciales en todos los municipios donde esta ofrece su servicio.

En total, estos alivios acogerán a un total de 600.000 usuarios de este servicio, si se suman los dos planes: el de la alcaldía de Pereira y el de la empresa.



Las directivas de la empresa indicaron que “aplazó proyectos que tenía previsto realizar en abril y mayo y destinará 16.000 millones de pesos al pago de las facturas de energía de esos meses, de sus usuarios en todos los municipios donde ofrece su servicio”.



Así, la compañía diferirá el pago de las facturas de energía de abril y mayo de los usuarios de estratos 1, 2, 3 y 4, mientras que para usuarios de estratos 5 y 6 podrán hacer acuerdos de pago para lo cual ya se dispusieron diferentes medios de contacto, según se informó.

Entre lo aprobado por la junta directiva está el que las facturas de abril y mayo se puedan pagar a partir de agosto, concediendo así dos meses de gracia durante el tiempo del aislamiento preventivo obligatorio y no se cobrarán intereses.



Voceros de la Empresa explicaron que el diferido se aplicará de manera automática para los usuarios de los estratos 1 al 4, en caso que estos no paguen su factura de los meses previstos.



Los planes de financiación se aplicarán a todos los usuarios residenciales de los estratos 1 al 6 de Pereira, Dosquebradas, Marsella, Balboa, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda; Cartago y Alcalá, Valle del Cauca; y Filandia, Quindío, beneficiando a 110.000 hogares.



Estos planes de financiación no se aplicarán para los estratos 1, 2 y 3 de Pereira, dado que a ellos los cobija el Plan 3, 2 ,1 y 0 anunciado por la Alcaldía de que asumirá el pago de las facturas de abril y mayo de los servicios de energía, agua, aseo y alumbrado público.

La Empresa recordó que le giró al municipio 19.000 millones de pesos de los dividendos que arrojó en 2019.



Es así como desde la compañía se destinarán 35.000 millones de pesos para ayudar a sus usuarios durante la difícil situación actual.



“Después de que se implementó el Plan 3, 2, 1, 0, recibimos varias llamadas de usuarios de los estratos 4, 5 y 6, manifestando que no tenían ninguna alternativa y, adicional, tenemos usuarios de estratos 1, 2 y 3 que no se beneficiaban de la medida de Pereira porque están en otras ciudades. Revisamos nuestro flujo de caja y decidimos ofrecer a esos usuarios un diferido a la factura que se empezará a cobrar en agosto”, explicó Yulieth Porras Osorio, gerente de la Empresa.



Los diferidos para los estratos 1 y 2 de municipios distintos a Pereira serán automáticos, hasta 36 meses, cobrando la primera cuota en agosto, sin intereses.



Para los estratos 3 y 4 también será automático, con plazo de hasta 24 meses, igual con dos mes de gracia y la primera cuota se cobrará en agosto, sin intereses.



Para los estratos 5 y 6 se harán financiaciones con cuota inicial del 20 por ciento, el saldo restante será diferido hasta 24 meses sin intereses. Estos tendrán que solicitar el diferido y hacer los acuerdos de pago en las siguientes líneas: desde un teléfono fijo la línea 115 o desde un celular al 036 3151515, opción 2, de lunes a viernes de 7 a. m. a 9 p. m.; sábados, domingos y festivos de 7 a. m. a 7 p. m.



Por: Economía y Negocios