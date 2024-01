Amazon Web Services dice que declara renta en Colombia

Amazon Web Services (AWS), compañía especializada en servicios en la nube de Amazon, aclaró que optó por registrarse y presentar la correspondiente declaración de impuestos sobre la renta en Colombia para que sus clientes no se vean afectados por la retención derivada de ser una firma con presencia económica significativa (PES) en el país.



Con lo anterior, la compañía desvirtuó información que circuló por algunas redes sociales, en el sentido de que no habían podido cumplir con la Ley 2277 del 2022 (artículo 20-3), debido a que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no les había expedido el RUT.



Como se recuerda, a partir de enero del presente año dichas empresas, entre las que se cuentan plataformas como Spotify, Amazon, Netflix y similares, deben aplicar una nueva retención del 10 por ciento en los pagos por venta de bienes y servicios realizados en Colombia.



Así quedó estipulado en la Ley 2277 del 2022, artículo 20-3, que regula la tributación en el impuesto de renta de personas no residentes con presencia económica significativa en Colombia; el 20-4, sobre los ingresos que se consideran de fuente nacional, y el artículo 408 del Estatuto Tributario.



El primero de esos establece que personas no residentes en Colombia, pero con presencia económica significativa, que además ganan dinero con clientes en el país por venta de servicios o mercancías, están sujetas a esa retención a partir del 1.º de enero del 2024.



Sin embargo, aclara que esas firmas pueden evitar dicha retención del 10 por ciento si presentan de forma voluntaria su declaración de renta ante el Gobierno y liquidan un 3 por ciento.



Esta fue la alternativa escogida por AWS para cumplir con la normativa en Colombia, según lo aclarado por directivas de la firma desde Brasil.