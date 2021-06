‘Con la reapertura de Corferias esperamos aportar unos 20.000 empleos’

Con un calendario de 26 ferias, iniciando este 16 de junio con la Vitrina Turística – Anato 2021, el Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias, retoma este sus eventos de negocios presenciales y multitudinarios, los cuales se vieron interrumpidos con la llegada del coronavirus en marzo del 2020.



A diferencia de cómo se hacían las ferias en los años prepandemia, el nuevo esquema ferial tiene un componente virtual con el que se busca asegurar la realización de ruedas de negocios no solo en los días que duren dichos eventos sino durante todo el año, con lo cual el impulso a la reactivación puede ser más efectivo aún en medio de la pandemia.



Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, dijo que con la reactivación del recinto ferial esperan pronto volver a aportarle a la economía de Bogotá los 5 puntos de su PIB y los 20.000 empleos nuevos anuales que se generaban antes de la pandemia.

Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo del Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias. Foto: El Tiempo / cortesía

¿Cómo será la reapertura de Corferias, después de casi un año sin eventos presenciales masivos?

Estamos anunciando para el segundo semestre del año una batería de 26 ferias en distintos sectores, lo cual es una gran noticia para el país porque vamos a estar, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra existencia, de la mano de los empresarios ayudando a su reactivación.



Y esto coincide con el hecho de que ayer 2 de junio se celebró el día internacional de las ferias en el mundo, un reconocimiento que hizo las Naciones Unidas, precisamente debido al papel y al aporte económico que tiene esta industria en el desarrollo de los países.



También está en línea con los anuncios que han hecho tanto el gobierno nacional como de Bogotá, en el sentido de que se está abriendo la economía para su despegue total.



¿Cuándo es el ‘Día D’ para la reapertura de las puertas de Corferias?

El próximo 16 de junio y será con la realización de la Vitrina Turística de Anato, teniendo en cuenta que este ha sido uno de los renglones de la economía más golpeados por la pandemia. Esa feria beneficiará a los operadores turísticos, quienes tendrán la oportunidad de presentar esas ofertas de valor que han venido construyendo y consolidando en este último año para su reactivación.



Luego vienen ferias como las del sector inmobiliario (Gran Salón inmobiliario, del 22 al 25 de julio) y Createx (del 3 al 6 de agosto), que se llevará a cabo de forma paralela con el International Footwear&LeatherShow.



Estos tres eventos son de gran importancia en la medida que los sectores que representan son grandes generadores de empleo e impulsores de las economías de las ciudades.



Después viene todo el calendario tradicional que ya conocemos como la Feria del Hogar, Agroexpo, ferias en el sector del medio ambiente, de cosméticos y artesanías. Son más de 26 sectores que de la mano de los gremios del país tendrán plataformas de negocios para contribuir a este ejercicio de reactivación.



¿Cómo controlarán el flujo de público aún en medio de la pandemia?

Estamos ciento por ciento preparados y para ello en noviembre del 2020 hicimos un piloto de la mano de la Alcaldía de Bogotá, de los ministerios de la Salud, del Interior y de Comercio, para demostrar que teníamos cubiertas todas las medidas de bioseguridad y protocolos que exige la pandemia.



El piloto fue con la Feria del Hogar que contó con 65.000 visitantes y se demostró la capacidad de Corferias para manejar ese volumen de público cumpliendo todos los protocolos, lo que nos valió el sello internacional ‘SafeGuard’, otorgado por la firma Bureau Veritas y la certificación de bioseguridad ‘Check in certificado’ del Ministerio de Comercio de Colombia (MinCit).



Pero ¿cómo controlar las aglomeraciones?

Estamos en capacidad de garantizar que en simultánea en Corferias nunca habrá más personas que aquellas que garanticen un distanciamiento mínimo entre todos de dos metros. Para a ello hicimos una inversión en tecnología muy importante para saber cuántas personas hay al interior de Corferias, en cada pabellón, en la plazoleta de comidas, en cada rincón del recinto para que no se presenten tumultos ni acumulaciones de público, habrá un control estricto en ese sentido.



¿Cuál es la expectativa que tienen, aún con la pandemia de por medio?

Será muy progresivo y dependerá de muchas variables, siendo la más importante el avance del programa nacional de vacunación y de la vacunación en el mundo, porque las ferias locales tienen un componente internacional importante. Pero nuestra expectativa, y de ahí la importancia de reactivar esta industria, es que podemos aportar 5 puntos al PIB de Bogotá y generar entre 15.000 y 20.000 empleos, según un estudio que hicimos antes de la pandemia con Fedesarrollo.



Nuestra meta es, entonces, lo más rápido posible y en función de las dinámicas propias de la evolución de la pandemia, llegar a esos niveles de aporte económico y de generación de empleo y para ello contamos con una nutrida agenda de ferias.



¿Cómo compensar esa posible menor afluencia de público?

La pandemia contribuyó a fortalecer nuestra propuesta de valor, porque llegamos con un nuevo concepto de ‘Ferias 4.0’ que le permite a los empresarios no solo contar con el recinto ferial tradicional para un su evento de negocios presencial cinco días al año sino que les brinda la posibilidad de estar conectados 365 días al año a través de plataformas digitales para fortalecer sus negocios con ruedas de negocios virtuales, un stand digital, entre otros beneficios.



¿Cuánto les tomará retomar el ritmo perdido por la pandemia?

Los expertos en el tema de la actividad ferial pronostican que, dependiendo de los sectores, del avance de la vacunación y otros factores, la actividad feria tardaría entre 3 a 5 años en volver a los niveles del 2019, aunque también depende mucho de cada país, pero ese es el estándar, por ejemplo, para sectores como el de turismo de negocios, ferias que fueron muy impactadas por la pandemia.



Pero Corferias no detuvo sus actividades...

No. Desde marzo del 2020 hemos realizado varias ferias digitales de gran importancia, hemos creado una comunidad de empresarios digitales y efectuado 12 ruedas de negocios virtuales con Conexia con más de un millón de visitantes únicos desde agosto del 2020.