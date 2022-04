Las directivas de Latam Colombia indicaron que a esta hora todos los pasajeros que permanecían en el vuelo de la compañía, que por temas de demoras en su itinerario ocasionadas por el mantenimiento de la aeronave tuvo que ser desviado a la terminal de El Dorado en Bogotá, fueron evacuadosy la mayoría están siendo reacomodados en vuelos de otras aerolíneas y de la propia compañía.



La situación al momento está normalizada... Ya todos (los pasajeros) fueron desembarcados. El último salió a las 5:50 a.m. La reacomodación con otras aerolíneas fue de 34 pasajeros y el resto van con vuelos con nosotros", señalaron directivas de la compañía aérea.



Voceros de la compañía aérea indicaron que en Bogotá a los pasajeros se les ofreció hotel, incluso, como la afectación se debió a responsabilidad de la compañía, a algunos también se les brindó una compensación económica de 40 dólares en servicios de Latam, más lo que corresponde de hotel, transporte y alimentación.



Ante los inconvenientes registrados con dicho vuelo ayer ne la noche, 80 pasajeros no quisieron desembarcar, por lo que se tuvo que solicitar el apoyo de la Policía. Dichos viajeros pueden recibir una millonaria sanción por parte de las autoridades aeronáuticas.



Según el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) las normas 3 y 13 las sanciones administrativas de tipo pecuniario incluyen una millonaria multa para el pasajero o quien, en un aeropuerto, profiera ofensas o insultos a las autoridades aeroportuarias, sanitarias o policiales y/o el pasajero o quien ejecute actos de perturbación a bordo de las aeronaves, o en las salas de embarque, counters u otras instalaciones aeroportuarias, o instigue a otros a que lo hagan.



"Por parte de la aerolínea no podemos hacer mucho más que presentar una queja a la Aerocivil. Adicional nosotros reconocemos que el problema se genera por nosotros por el mantenimiento y eso no lo podemos controvertir", precisaron en Latam.

Origen del retraso

Según lo relatado por las directivas de la aerolínea, ayer domingo la aeronave que hacía la ruta circular: Bogotá-Barranquilla-Medellín-Cúcuta-Bogotá , presentó una demora en su operación debido a un mantenimiento.



Para operar a Cúcuta el centro de control de operación de Latam solicitó una extensión del horario de operación del aeropuerto de Cúcuta que cierra temprano, la cual fue autorizada, pero el avión no pudo llegar a tiempo, razón por la cual termina el vuelo derivando a Bogotá con los inconvenientes ocasionados a los pasajeros que tuvieron que permanecer en la capital del país y ahora son reacomodados en otros vuelos de Latam y otras compañías.



"Latam es consciente de que esta situación se generó por causas atribuibles a la aerolínea y por esa razón entregó todos los servicios y compensaciones aplicables para este tipo de caso", reiteraron voceros de la compañía.



