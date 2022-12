En medio de la investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por una supuesta integración empresarial entre las aerolíneas Avianca y Viva Air sin autorización, la primera de estas compañías respondió a nuevos señalamientos relacionados con esta situación.



Puntualmente, Avianca se dirigió al ex superintendencia de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien, en Twitter, dijo que la formulación de pliego de cargos a ambas empresas en "escandaloso".



Ante esto, la aerolínea reiteró que "cumple y ha cumplido con todas las normas aplicables en materia de control de integraciones y la transacción sobre los derechos económicos de Viva no constituyó una integración. Por tanto, esto no ha implicado, de ninguna manera, la operación conjunta de Avianca y Viva. Actualmente, las aerolíneas siguen siendo independientes, autónomas y competidoras en el mercado".



En su perfil de Twitter, el ex superintendencia de la SIC aseguró, remitiéndose a la investigación, que Avianca y Viva no han competido y "han actuado, coordinadamente, una bajo el control de la otra".



"Según imputación de cargos, han engañado y defraudado a autoridades y consumidores durante años escondiendo una integración no autorizada", sostuvo.



Avianca, en un nuevo comunicado sobre el hecho, respondió lo que describió como imprecisiones de Robledo.



"El proceder de Avianca está plenamente respaldado por la normatividad aplicable, los precedentes sobre la materia y las normas expedidas por la misma SIC para avalar la separación de negocios, en las que se indica con claridad que el único criterio relevante para evaluar la independencia de las partes es la ausencia de control y la independencia plena. Incluso, el mismo ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en 2015, aprobó la regulación para la separación del negocio en la Resolución 10930, la cual se permite el cierre de una transacción en otras jurisdicciones mientras que en Colombia se obtiene aprobación para integración", manifestó la aerolínea.

En qué va el proceso

Agregó que ha presentado ante las autoridades toda la información que está obligada a publicar y explicó la transacción sobre los derechos económicos de Viva.



"El 29 de abril, accionistas de Avianca y Viva firmaron acuerdo para unificar derechos económicos. Posteriormente, el 8 de agosto las dos aerolíneas solicitaron su integración ante la Aerocivil, ante la crítica situación financiera de Viva. Ambos hechos fueron comunicados de manera transparente, inmediata y clara a la opinión pública".



Afirmó que la integración empresarial no se realizado porque se encuentra "condicionada a la decisión de la Aeronáutica Civil".



"Avianca ha tomado en cuenta las preocupaciones expresadas por la Aerocivil presentando una amplia, detallada y, sobre todo, novedosa oferta de condicionamientos que, entre otras cosas, permitiría una liberación de 'slots' (franjas horarias que se le asignan a las compañías aéreas) en favor competidores que quieran aumentar su participación en el aeropuerto El Dorado", añadió.



Frente la posible posición dominante que se pueda llegar a tener, la empresa recordó que la ley define esta como “la posibilidad de determinar directa o indirectamente las condiciones de un mercado”. No obstante, recordó que Colombia tiene más de 10 operadores aéreos nacionales, más de 30 internacionales, alrededor de 70 acuerdos

bilaterales y una política total de cielos abiertos en el mercado doméstico.



"Es evidente que Avianca no tiene una posición de dominio en el mercado y tampoco la ha tenido o mantenido de manera histórica, pues su participación ha venido disminuyendo cada vez más a medida que se han ido sumando nuevos competidores".



Y cerró diciendo que la integración con Viva no busca afectar ni reducir los slots,

las posiciones de parqueo o las salas de abordaje, "porque serán utilizados los mismos que están asignados hoy para Avianca y Viva, lo cual no implica una afectación para las otras aerolíneas respecto a su situación actual".



Portafolio.co