Multan a Comcel y ETB por no atender requerimientos de sus usuarios

Las compañías de telecomunicaciones Comcel y ETB acaban de recibir millonarias multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por no atender los requerimientos de sus usuarios, desconociendo el derecho de estos a recibir una respuesta integral y oportuna a sus Peticiones, Quejas y/o Reclamos (PQR), indicó la autoridad.



Mientras Comcel tendrá que pagar una multa de más de 172,6 millones de pesos, equivalentes a 190 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), ETB está obligada a cancelar por esta sanción más de 109 millones de pesos que corresponden a cerca de 120 smñlmv, indicó la SIC.



Según acaba de revelar la autoridad de vigilancia y control del mercado "la investigación inició a partir de las quejas presentadas por usuarios, con las que se logró comprobar que los proveedores no respondieron las PQR presentadas en los términos establecidos por la ley, por lo que las sancionadas deberán atender de manera favorable las pretensiones de los usuarios al haberse configurado el Silencio Administrativo Positivo".



No obstante, la SIC advirtió que en contra de las sanciones impuestas, proceden los recursos de reposición y apelación establecidos.



Dijo que es importante mencionar que el Silencio Administrativo Positivo es una consecuencia prevista en favor de los usuarios para aquellos eventos en los que el operador:



1. No contesta la PQR en un periodo de 15 días hábiles.



2. Responde a la PQR superando el tiempo legalmente establecido.



3. El operador responde, pero no pone la decisión adoptada en conocimiento del

usuario.



4. La respuesta del operador es incompleta. Cuando esto se configura, el operador

debe atender en forma favorable las pretensiones formuladas por el usuario en

la PQR y se puede ver sujeto a sanciones por parte de esta Autoridad, como en

el presente asunto.



