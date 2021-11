Los Gilinski ya entregaron las garantías para OPA de Nutresa

Con la entrega ayer en la tarde a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) de las garantías monetarias por 1.104 millones de dólares, como requisito fundamental para continuar con el proceso de adquisición del control del Grupo Nutresa, la familia Gilinski y su socio el Royal Group de Abu Dabi solo están a la espera de que la Superintendencia Financiera emita su concepto sobre la viabilidad de la operación, algo que hasta el cierre de esta edición no se había producido.



Este último requisito que hacía falta se cumplió ayer, luego de que el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) le certificara a la BVC que había recibido las garantías por 1.104 millones de dólares, de los cuales 1.082,5 millones (cerca del 99 por ciento de la garantía) provenían del First Abu Dhabi Bank, según confirmaron fuentes cercanas al proceso.



Sin embargo, bien entrada la tarde, en la Superfinanciera no confirmaron la notificación de la Bolsa sobre este requisito.



​

Así las cosas, el concepto que emita la autoridad del mercado se dará a conocer este viernes antes del mediodía, indicaron fuentes cercanas a este proceso.



Como se recuerda, para que la OPA se pueda realizar, la familia Gilinski y su socio requieren de una garantía del 50 por ciento del máximo valor de la operación, la cual está tasada en unos 2.200 millones de dólares, lo que les daría el control del 62,62 por ciento del Grupo Nutresa.



Las mismas fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que la publicación del aviso de la OPA, que contiene la información sobre cómo se llevará a cabo la recepción de las ofertas de venta y el plazo para las mismas por parte de los accionistas, se llevará a cabo este fin de semana.



En el transcurso de esta semana, la Superfinanciera les hizo unas consultas adicionales a los inversionistas.



Según se pudo establecer, uno de los requerimientos hechos por la autoridad del mercado tenía que ver con la forma de pago de la operación en caso de que esta se logre concretar.



“Les salió un imprevisto a los abogados de los oferentes porque, por normas (cambiarias) del Banco de la República, no se va a poder pagar a todo el que quiera en dólares, pero se trabaja en la solución de este tema”, precisó la fuente consultada.



En efecto, hasta ayer en la noche se pudo confirmar que ese aspecto había quedado aclarado en la medida que los inversionistas desde un principio dejaron claro que estaban en condiciones de pagar en dólares o en pesos, según quedara establecido en la operación.



El otro requerimiento tenía que ver, precisamente, con el tema de las garantías, el cual también quedó finiquitado.



Según fuentes del mercado, una operación de estas características es la primera vez que se presenta, no solo porque es una oferta de compra por una participación importante de una compañía (62,62 por ciento es el máximo accionario de Nutresa que pretenden adquirir los Gilinski con la OPA), sino porque, además, es muy probable que de parte los accionistas mayoritarios de la compañía de alimentos se presente una contraoferta.



Como se recuerda, la familia Gilinski y el Royal Group de Abu Dabi ofrecen pagar 29.900 pesos por acción de Nutresa, lo que supone una prima de 37,4 por ciento más que el cierre del miércoles de la semana anterior (21.740 pesos), cuando se conoció el interés de los inversionistas por el Grupo Nutresa.

Lo que sigue ahora

Cumplido con el requisito de las garantías que avalan la operación, lo que sigue ahora es que los inversionistas interesados en comprar deben publicar al siguiente día de aprobada la OPA por parte de la Superfinanciera el aviso de oferta pública con los detalles de la operación.



Entre estos, debe incluir los valores que comprende la operación, la contraprestación ofrecida, (el precio ofrecido) y la información financiera de la sociedad emisora, entre otros.



Efectuado ese trámite, la acción de la compañía vuelve a negociarse en la bolsa y cinco días hábiles después comienza el periodo de aceptación de ofertas, el cual puede ser de entre 10 días y 30 días hábiles. Así las cosas, si esos plazos se cumplen, el cierre de la compra y venta tomaría en promedio mes y medio.





Qué pasa si hay contraoferta

Si los accionistas del Grupo Nutresa deciden que el precio ofrecido no es justo, pero quieren vender, es probable que presenten una contraoferta.



Según el Decreto 2555 de 2010, esta debe cumplir con los siguientes requisitos: el primer aviso de oferta debe ser publicado a más tardar 2 días hábiles antes del vencimiento del plazo para la recepción de las aceptaciones de la primera oferta; el plazo para la recepción de aceptaciones de la oferta competidora empieza el día siguiente a la fecha de publicación del primer aviso; la oferta competidora no podrá ser por un número de valores y un precio inferior al de la primera oferta.



