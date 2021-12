Seis empresas, tres pequeñas y tres medianas, fueron seleccionadas como finalistas del Premio Colombiano a la Calidad para la Exportación entre más de 80 pymes que participaron este año a la convocatoria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) y Colombia Productiva, y cuya premiación se llevará acabo este 7 de diciembre a las 4 de la tarde.



Entre las nominadas a la categoría mediana empresa están: CFC Cafarcol, Empresa colombiana de plástico (ACEBRI) y vitro Colombia.



Este premio es la máxima distinción que entrega el Gobierno Nacional a la excelencia de las pequeñas y medianas empresas. El 2020 fue un año muy difícil para la economía mundial en el que las exportaciones se vieron afectadas, pero esto no impidió que compañías como CFC Cafarcol hicieran parte del 3,8 por ciento de las empresas que lograron crecer y aumentar la planta de trabajadores. En el inicio de la crisis se contaba con 134 empleos y se subió a 175 empleos directos y 60 indirectos, consolidando hoy un equipo de 275 colaboradores.



Esta compañía cuenta con más 45 años de experiencia y es líder en soluciones de empaques y envases para el sector farmacéutico, alimenticio, licores, cosmético y otras industrias productos que exporta a más de 15 países en el continente americano y Europa, cumpliendo con los estándares más rigurosos de calidad a nivel internacional con el uso de áreas limpias de aire, entre otras.



“Seguimos aportando al desarrollo del país y al compromiso empresarial de construir empleo y aumentar la base exportadora, finalizamos el año muy optimistas, acumulando un crecimiento proyectado del 53 por ciento y velando por la generación y creación de empleo que continúe impactando al país a través de la reinversión de todos los recursos continuamente en compromiso con el planeta y los consumidores" señala Julián Hurtado presidente de la compañía.



Por su parte, María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, dijo que “la calidad es la base para que las empresas sean más productivas, avancen en su proceso de reactivación económica segura y exporten más. A través del premio queremos reconocer a las pymes que ya incorporan la calidad e impulsar a las que aún no lo han hecho para que lo hagan”.



Para Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva “las pymes colombianas tienen retos en materia de calidad que se han acentuado con los efectos de la pandemia, como el hecho de que tres de cada cuatro empresas no conocen si sus procesos productivos cumplen los requisitos para acceder a mercados internacionales, o que ocho de cada diez no conocen cuánto pierde económicamente por falta de calidad. Por eso, este premio también busca incentivar que cada vez más empresas apuesten por la excelencia en sus procesos y productos”.



El Tiempo