Riesgo político y eventual recesión, incertidumbres que pesan sobre Ecopetrol

Sin que hayan sido los mejores resultados en materia de ingresos y producción de los últimos cinco años, la Compañía de Petróleos de Colombia, Ecopetrol, cerró los primeros nueve meses del 2023 con unas cifras que, bajo otras circunstancias, bien habrían podido arrojar unas mayores utilidades que las conseguidas en ese periodo, el martes anterior se confirmó que no fue así.



Tanto a las ganancias del tercer trimestre del año, cerca de 5,1 billones de pesos, inferiores en 46,5 por ciento a las obtenidas en el mismo periodo del 2022, como a las acumuladas en los primeros nueve meses del 2023, poco más de 14,8 billones, 44,1 por ciento por debajo de las de igual periodo del año anterior, se les atravesaron una serie de circunstancias que evitaron el logro de unas mayores utilidades para sus cerca de 250.000 accionistas, incluida la Nación.



Según lo revelado por las directivas de la compañía esta semana, esa caída en las ganancias se debió al menor precio del barril de petróleo Brent, referencia para Colombia, que pasó de 102 dólares por barril entre enero y septiembre del año pasado a solo 82 dólares en igual periodo de este año.



Un segundo factor provino de la reforma tributaria aprobada en 2022 que elevó la tasa efectiva de tributación hasta 47 por ciento mientras que un año atrás era del 32,8 por ciento. Dicho incremento se generó, principalmente, por efecto de la sobretasa y la no deducibilidad de regalías.



La caída en los resultados también incorporó el efecto inflacionario que impactó los costos operacionales.



En ese periodo la compañía también reportó una baja de activos exploratorios, los cuales explican parcialmente el aumento anual en los gastos operativos netos de otros ingresos del 52,1 por ciento, al tiempo que el deterioro de diferenciales de crudos y productos fue otro de los factores que golpeó los resultados.



Según los analistas, Ecopetrol sigue siendo una compañía financieramente sólida y con gran futuro, aunque sus resultados seguirán dependiendo de factores tanto internos como externos.

Pero la pregunta que muchos se hacen es si la actual política de transición energética y la estrategia de negocio trazada por la nueva administración de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, le permitirán no solo mejorar su producción actual sino también recuperar el nivel de ingresos y resultados de periodos anteriores.

Escenario futuro

Para algunos analistas consultados, el camino no luce del todo despejado para la petrolera colombiana; de hecho, creen que hay varios nubarrones que le harán más complicada la operación, pese a que sus directivas han advertido que su meta a largo plazo “propende por la diversificación del portafolio, manteniendo la integridad y el valor de nuestro negocio tradicional”, al tiempo que indican que su foco “conserva la estricta disciplina de capital para asegurar el crecimiento rentable y sostenible de nuestras líneas de negocio y la generación de valor para todos nuestros grupos de interés, mientras avanzamos en una transición energética justa”.



En la comisionista Casa de Bolsa señalan que si la utilidad de la compañía del cuarto trimestre se mantiene igual a la del tercer trimestre, su ganancia anual decrecería este año 40,4 por ciento, una trayectoria negativa, con un menor aporte esperado para la Nación en 2024.

En el Grupo Alianza, por su parte, advierten que la incertidumbre respecto al futuro de la política minero-energética en el país le pone un grado de incertidumbre a la posibilidad de generación de caja sostenible en el largo plazo teniendo en cuenta el énfasis en transición energética.



Y agregan que “el riesgo político y una eventual recesión son los grandes factores de incertidumbre para este año y el siguiente”, por lo que habrá que esperar los anuncios del Gobierno frente a la posibilidad de entregar nuevos contratos de exploración, así como la posición de la nueva administración respecto a la intersección de la hoja de ruta de la compañía con las políticas del Ejecutivo.



Diego Sánchez, analista de Renta Variable de Grupo Alianza, considera, además, que para que Ecopetrol vea mayores utilidades hacia adelante necesita precios del petróleo más altos, como los que le favorecieron en el pasado por causa del conflicto en Ucrania y el hecho de que la economía global tenía un mejor ritmo. También requiere un dólar más costoso, pues la caída en el valor de la divisa es algo que afecta los resultados de este año, por lo que son menos pesos por cada dólar que se traiga al país.

Ecopetrol requiere un dólar más costoso, pues la caída en el valor de la divisa es algo que afecta los resultados de este año. Foto: iStock

“Para recuperar las utilidades del pasado, necesita hacer un esfuerzo adicional. Si el año pasado, con 100 dólares por barril, la empresa tenía utilidades, para igualarlas este año debe tener precios por encima de los 100 dólares o vender más al mismo precio”, dice el experto.



Sánchez reconoce que en el corto plazo la estrategia implementada por sus directivas va bien al mejorar su política comercial y aumentar sus exportaciones a Asia para diversificar sus ingresos, al tiempo que el desempeño operativo del negocio se ha desarrollado sin mayores inconvenientes.



Pero advierte, no obstante, que el problema está en el mediano y largo plazos, donde aún no hay claridad sobre la política del Gobierno frente a nuevos contratos de exploración petrolera para que la empresa pueda reponer sus reservas de crudo.



Otra fuente de incertidumbre, dice, es la decisión de que Ecopetrol entre a través de ISA en otros segmentos del mercado de energía.



“Es una estrategia a la que le falta maduración y examinar viabilidad financiera y operativa, pues si el negocio de energía eléctrica no se comporta tan bien como el petrolero, esa dinámica se sentirá en las utilidades futuras”, precisa Sánchez.



