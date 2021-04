Las cláusulas abusivas, por aerolínea, que encontró la Supertransporte

En las 26 investigaciones administrativas que la Superintendencia de Transporte inició a igual número de aerolíneas, se hallaron en los contratos que son publicados para conocimiento de los usuarios 71 cláusulas que presuntamente pueden considerarse abusivas.

De este número total de condiciones contractuales que podrían estar los cinco temas con mayores hallazgos fueron los reembolsos, la limitación de la responsabilidad de las aerolíneas, las cancelaciones de reservas, las cláusulas que exoneran a las empresas de responsabilidad sobre los equipajes y aquellas relacionadas con la no información de las novedades de los vuelos.

Según los datos del organismo de control, estas fueron las aerolíneas en las que detectaron estas preguntas cláusulas abusivas:

Reembolsos

- K.L.M. Compañía Real Holandesa de Aviación (2 cláusulas)

- Spirit Airlines INC

- Air Europa Lineas S.A.U.

- Avianca S.A.

-Turkish Airlines Inc

-Air Canada

-Avior Airlines, C.A.

-Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

-Copa Airlines

-Jetsmart Airlines S.A. (2 cláusulas)

Limitar la responsabilidad de la aerolínea

- Aerovías de México S.A. de C.V.

- Gran Colombia de Aviación S.A.S.

- Latam Airlines Colombia S.A.

- Spirit Airlines INC

- United Airlines INC

- Air Europa Lineas S.A.U.

- Avianca S.A. (2 cláusulas)

- American Airlines Inc.

- Air France

- Delta Air Lines Inc.

Cancelación de la reserva

- Air Transat A.T. INC

- K.L.M. Compañía Real Holandesa de Aviación

- Latam Airlines Colombia S.A.

- Spirit Airlines INC

- United Airlines INC

- Air Europa Lineas S.A.U.

- Avianca S.A.

- Aerolíneas Argentinas S.A.

- Copa Airlines

- Delta Air Lines Inc.

Exonerar a aerolínea de responsabilidad sobre equipaje

- Viva Air (Fast Colombia S.A.S.)

- United Airlines INC

- Avianca S.A.

- American Airlines Inc.

- Easyfly S.A.

- Turkish Airlines Inc

- Satena

No informar sobre las novedades de los vuelos

- Air Transat A.T. INC

- Gran Colombia de Aviación S.A.S.

- Spirit Airlines INC

- Aerolíneas Argentinas S.A.

- American Airlines Inc.

- Delta Air Lines Inc.

