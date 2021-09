Presto, la marca criolla de hamburguesas, cumple 40 años de operaciones

Con cuatro tipos de combos de sus productos especiales a los que denominaron 'Los cuarentones', las directivas de la tradicional marca de hamburguesas criollas Presto se disponen a celebrar su aniversario número 40, tiempo en el que les ha tocado batallar no solo con los restaurantes de comidas rápidas locales, sino también con reconocidas marcas internacionales que en las últimas décadas han visto en el mercado colombiano un potencial de crecimiento del que quieren hacer parte.



(Lea también: ¡Pilas! Los productos que valdrán menos en el Día sin IVA)

Los orígenes de la compañía se remontan a 1981 como parte del Grupo Santo Domingo con un local ubicado en Chapinero (Bogotá). A partir de entonces la compañía no solo inició su crecimiento, que la lleva a tener en la actualidad 158 restaurantes en 24 ciudades del país, sino que también se ha adaptado a los cambios constantes que enfrenta la industria, como lo demuestra, la masificación del concepto vegetariano, entre otras novedades.



(Le puede interesar, además: Consulte con la cédula si es beneficiario del Ingreso Solidario)



Presto no fue ajena a los embates que traje la pandemia del coronavirus. No obstante, sus directivas pudieron enfrentar la coyuntura con el rediseño de su estrategia de domicilios y la innovación de productos para cumplir así con sus objetivos. Esto le permitió a la compañía hoy recuperar el nivel de ventas que traía en 2019.



Pero no es lo único que les ha permitido mantenerse activos en este competido mercado de las comidas rápidas. Innovación, adecuada gestión financiera, adaptación a las tendencias globales, y nuevas alianzas con socios claves, hacen parte de esa receta que los tiene hoy celebrando su llegada al 'cuarto piso'.



Óscar Mauricio Céspedes, vicepresidente de marketing de Mesofoods, afirma que: “nuestros productos tienen el balance perfecto entre la calidad, pues son preparados con carne ciento por ciento de res e ingredientes naturales y frescos, al mejor precio del mercado, lo que la convierte en una hamburguesa extraordinaria y cotidiana al alcance de todos. Además, contamos con enfoque operativo de clase mundial, que facilita el proceso de innovación continua y nos permite realizar más de 15 lanzamientos por año”.



La cadena cuenta hoy con ventas anuales por 139.000 millones de pesos y presencia a nivel nacional, con más del 60 por ciento de sus puntos de venta ubicados fuera de Bogotá.



En el 2012, la cadena de hamburguesas entró a hacer parte de un grupo propietario de marcas importantes como Café Oma y Tacos & Bar-BQ, desde entonces, incrementó en un 33 por ciento su número de restaurantes con la nueva operación pasando de 119 a 158 puntos de venta.



A lo anterior se suma el desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores clave como Postobón, Unilever, Bimbo y McCain. Hoy la compañía, celebra sus cuagtro décadas de operaciones con cuatro ediciones especiales, por tiempo limitado, de sus productos: dos tipos de hamburguesas que se llamarán las cuarentonas y dos tipos de perros calientes que serán los cuarentones.