Falabella tendrá que pagar una multa por 177,5 millones de pesos, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) evidenciara que dicho comercio incumplió los tiempos de entregas de mercancías a los clientres del almacén que las había adquirido a través de su página de internet, entre otros aspectos.



"La empresa incumplió con las órdenes de la SIC impartidas por el “día sin IVA” cuya finalidad era la de evitar que se causara daño o perjuicio a los consumidores", precisó la autoridad del mercado.



Según lo indicado por la SIC, Falabella de Colombia S.A. fue sancionada por infringir el artículo 6 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), al demostrarse el incumplimiento en los tiempos establecidos e informados para la entrega de los productos adquiridos por los consumidores.



Pero no fue el único motivo. Dicho comercio, de origen Chileno, fue sancionado por no atender las órdenes que le fueron impartidas en relación con la protección del consumidor en el día sin IVA.



No obstante, la autoridad de vigilancia y control indicó que contra el acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y/o el de apelación ante la delegatura para la Protección del Consumidor.

La apuesta en Colombia

Gastón Bottazzini, el máximo vocero de Falabella en la región, estuvo de visita en Colombia en abril pasado para inaugurar la tienda virtual de la organización en Colombia, un proyecto que se venía gestando desde el 2018.



El directivo le dijo a EL TIEMPO, en su momento, que la apuesta en Colombia es importante, pues de los 664 millones de dólares en inversiones que tiene prevista la organización para este 2023, un tercio vendrá para el país (cerca de 221 millones), donde este año esperan continuar expandiendo y reorganizando sus compañías, apuntando a ciudades intermedias. El 40 por ciento de esos recursos se los llevará la apertura de nuevas tiendas, mientras que el 60 por ciento será para tecnología y logística.



