El viernes pasado, Jaime Gilinski y su hijo Gabriel les giraron a los accionistas de los grupos Sura y Nutresa que les vendieron en la segunda opa sus participaciones, un total de 440 millones de dólares (unos 1,7 millones de pesos), de los cuales 290 millones fueron para cubrir la compra adicional del 6,25 por ciento de Sura, con lo que ya controlan 31,5 por ciento de la organización.



Los 150 millones de dólares restantes los recibieron los accionistas de Nutresa que les vendieron 3,11 por ciento más de esa compañía y que hoy tiene a los Gilinski con el 30,8 por ciento de la misma.



Es la más reciente jugada de estos inversionistas colombianos, que iniciaron la expansión de la fortuna familiar hace más de tres décadas y que hoy los ubica entre los millonarios más relevantes de Colombia.



A nivel global, Jaime Gilinski ocupa la casilla 775 entre las 1.000 personas más ricas del mundo, según la revista Forbes.



La fortuna de los Gilinski se estima hoy entre US$ 4.200 y US$ 4.400 millones, con inversiones en los sectores financiero, inmobiliario, hotelero, medios de comunicación, industrial, alimenticio, energético, de infraestructura y cementero.



A esos tres últimos llegaron tras las recientes compras del 31,5 y 30,8 por ciento de los grupos Sura y Nutresa, operaciones que se mantienen activas con las terceras opas lanzadas el pasado 28 de febrero.



Una combinación de inversión de capital propio, apalancamiento a largo plazo y de bajo costo, así como alianza con socios estratégicos, mucha disciplina, entre otros factores, les ha hecho posible alcanzar esos números, coinciden algunas personas de su entorno laboral consultadas.



Fue la estrategia aplicada en las compras recientes (Sura y Nutresa) en las que invirtieron capital propio por 650 millones de dólares, se aliaron con fondol Royal Group de Abu Dabi, que aportó en el negocio de Nutresa otros 200 millones de dólares, mientras el resto de los recursos fue apalancamiento a muy largo plazo y a bajas tasas.



En Colombia son dueños del conglomerado financiero GNB Sudameris, integrado por el banco del mismo nombre, con filiales en Perú y Paraguay; la comisionista de bolsa Servivalores, la fiduciaria Servitrust y la red de cajeros automáticos Servibanca.



La familia también es propietaria de Productos Yupi, fundada en 1978 y dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios, con presencia en Aruba, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.



Plásticos Rimax, creada en 1953, es otro de los grandes activos industriales de los empresarios vallecaucanos en Colombia, cuyos productos llegan a más de 30 países en toda Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.



Pero las inversiones de esta familia de origen judío, que arribó a Colombia hace más de un siglo, están regadas por todo el mundo: Estados Unidos, Europa, Panamá, Perú, Paraguay.



Allegados a los Gilinski le dijeron a EL TIEMPO que el 80 por ciento de su fortuna está fuera del país, pero que los 2.300 millones de dólares (cerca de 9 billones de pesos) invertidos en los últimos dos meses es una clara muestra del interés que mantienen en Colombia.



Pero ¿cuál ha sido la receta que los Gilinski han aplicado a lo largo de décadas para crear un de los emporios empresariales más importantes del país?



Formula millonaria

No hay receta mágica como tal, se trata simplemente de aplicar una serie de valores familiares combinados con arduo trabajo, una vida sin excesos, un bajo perfil, una red de contactos globales y un apalancamiento de bajo costo, señala una fuente cercana a su entorno familiar.



En lo personal, no son una familia de grandes fiestas, viven muy bien, eso sí, pero sin gastos exagerados ni una vida de extravagancias, dice.



“En los negocios, son personas que más que un problema lo que ven son oportunidades; se toman el tiempo necesario para encontrar soluciones, analizar los números de las empresas buscando el momento adecuado para entrar, y no necesariamente lo hacen siempre”, contó la fuente.



Pero no es lo único. Algunos de quienes han trabajado a su lado coinciden en señalar en que muchas veces lo que los impulsa no es el tamaño de un negocio ni el dinero, sino más bien “el desafío intelectual de poder hacer cosas que mucha gente considera impensable realizar, claro y ganar”.



Agregan que gran parte de su éxito se basa, quizás, en esa manera de pensar distinto, de analizar las oportunidades y de aprovechar esas conexiones globales que a lo largo de su desarrollo empresarial han consolidado y les ha permitido traer socios y capitales para invertirlos en activos subvalorados, que con el tiempo adquieren un precio relevante en el mercado.



La compra del Banco Andino, en 1991, a un precio irrisorio y su posterior venta, en 1995, por unos 67 millones de dólares, así como la adquisición del 75 por ciento del Banco de Colombia (hoy Bancolombia) en 1994 por 365 millones de dólares, cuyo 51 por ciento vendieron al llamado Sindicato Antioqueño (hoy Grupo Empresarial Antioqueño - GEA) cuatro años después por 418 millones, luego de salir de varios negocios que tenía la entidad, son apenas dos ejemplos de esa visión que por décadas ha caracterizado a los Gilinski y que los tiene hoy en una dura batalla por el control de la mayoría accionaria de los grupos Sura y Nutresa.



En el 2005, en Panamá, recuerdan los consultados, salieron elegidos entre 17 oferentes para desarrollar un proyecto inmobiliario en la antigua base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, junto al canal de Panamá.



El proyecto se llama Panamá Pacífico y el compromiso de inversión era de 705 millones de dólares a 40 años. Allí se asociaron con los hermanos británicos Ian y Richard Livingstone, invirtieron 40 millones a partes iguales y a los pocos años, aún sin construirse el proyecto se valoró en 1.600 millones de dólares.



Hoy, los Gilinski conservan el 25 por ciento, pues el emirato de Catar les compró en 2010, el 50 por ciento por unos 1.000 millones de dólares.

Reinversión eficiente

La prudencia es otra de las características que distingue a los Gilinski tanto en su vida personal como en los negocios.



“No son personas de inversiones apresuradas ni locas, como las criptomonedas ni cosas de esas. Prefieren hacerlo en activos líquidos, fondos de capital y en mercados bursátiles, sobre todo, la Bolsa de Nueva York, donde el valor de las acciones se ha multiplicado por cuatro en la última década”, comenta un ejecutivo de una de las empresas de la familia.



Dice que el patriarca, Isaac Gilinski, siempre se ha enfocado más en el sector industrial; Jaime, por su parte, en el inmobiliario y la banca, reinvirtiendo los excedentes que la gente no conoce, pero en las que han sido muy exitosos.



A la escena de los negocios familiares entró hace 14 años Gabriel, quien junto con su padre (Jaime) ha liderado todo el tema de las opas de Sura y Nutresa, entre otros negocios en los que se han embarcado, como la adquisición de Publicaciones Semana y la puesta en operación de Lulo Bank, la cuota de la familia en esta era digital.



“Esto ha sido un estilo de vida, trabajar y generar retornos. Jaime (Gilinski) ha focalizado todo esto y ahora junto a Gabriel han logrado multiplicar el patrimonio de la familia casi cuatro veces a través de la reinversión eficiente del capital”, puntualiza la fuente.

Banco Sabadell, el negocio que no les funcionó

A la familia Gilinski no todos los negocios en los que se ha embarcado le han dejado grandes ganancias. Allegados dicen que los errores cometidos han sido muchos, pero igual han aprendido a detectar y esquivar esas inversiones que pueden no conducir al éxito.



Recuerdan, de forma particular, la compra del 7,5 % del Banco Sabadell de España por 500 millones de euros. Tres años más tarde, ante el clima político del país, los intereses negativos que permanecieron por buen tiempo y los efectos del brexit, tuvieron que vender y asumir una pérdida de 70 millones, que hubiese podido ser de hasta 400 millones si no venden en ese momento.



