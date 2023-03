Ángela María Zuluaga llegó a Coca -Cola hace una década y, en aquel entonces, nunca se le cruzó por la mente que con el paso de los años se convertiría en la colombiana con la posición corporativa más alta en la compañía de bebidas gaseosas más emblemática del planeta y no por falta de cualidades personales ni profesionales, que las tiene ambas.



(Lea también: Este martes se conocería la decisión sobre la unión entre Avianca y Viva Air)

Nacida en Quimbaya (Quindio), municipio distante de Bogotá unos 306 kilómetros, ha tenido una carrera ascendente dentro de la organización, desde la dirección de Asuntos Públicos para la Unidad de Negocios de Latinoamérica Centro hasta la vicepresidencia del área de comunicaciones integradas, creada en reciente oportunidad, lo que la obliga a cambiar su centro de operaciones a Atlanta (Estados Unidos).



Algo que la tiene inquieta, pues siente un amor profundo por su Colombia, donde puede disfrutar de su pasión por los caballos, el campo, los amaneceres y disfrutar de una taza de buen café, como ella con algo de nostalgia lo dice.



(Le puede interesar, además: ¿Qué es el nearshoring y cómo ayuda a las empresas en América Latina?)

¿Qué es la chispa de la vida para Ángela?

En mi caso, disfrutar esos momentos más simples y pequeños que te da la vida. La chispa de la vida es poder montar un caballo con mi familia, irme un sábado cinco horas a campo abierto, es levantarme temprano, tomarme un café y ver el amanecer, son esos pequeños momentos que le traen a uno felicidad, los que le sacan a uno una sonrisa inesperada.

Un día se despertó y ya es la colombiana que más alto ha escalado en una compañía como Coca-Cola, ¿cómo sucedió esto?

Facebook Twitter Linkedin

Ángela María Zuluaga, vicepresidente del área de comunicaciones integradas de la multinacional, Coca-Cola. Foto: El Tiempo / cortesía

Llevo cerca de una década en la compañía, es el quinto cargo dentro de esta que ocupo y a la luz de muchas personas ha sido una carrera acelerada, bonita, donde casi cada dos años he cambiado de rol. Inicie en una posición de región y siempre tuve claro que tenía que seguir creciendo, pero nunca imaginé llegar a este nivel, un cargo que es nuevo. Incluso, no estaba en mi lista de deseos de los 31 de diciembre. Dentro de las organizaciones uno siempre debe tener muy claro lo que quiere aportarle a éstas, poner primero los intereses del negocio que los personales y profesionales y eso me ha servido mucho para seguir avanzando. Cada vez que hay que tomar una decisión difícil con el equipo, siempre me pregunto qué es lo mejor para el negocio y cuando uno se dedica a pensar en ese sentido se dedica a armar equipos de alto desempeño. Estoy segura de que he podido llegar a este nivel porque he logrado conformar esos equipos que se han destacado, que han crecido y que hoy brillan con luz propia. Pero es un conjunto de cosas que se tienen que ir sembrando dentro de una organización para ir creciendo y ganar mayor responsabilidad.

¿Cuál es el balance hasta ahora?

Hay un momento de la vida donde a uno lo miden por lo que sabe, la parte funcional; luego se empieza a escalar y esa valoración se hace a través de otros, entonces, la vara para medir no es a través tuyo sino lo que tu jefe hace, se mide por las capacidades de liderazgo, de influenciar, de establecer una agenda, hacerla cumplir y tener un equipo que trabaje bien y se sienta bien con los indicadores que la compañía mide en materia de clima organizacional. Ese ha sido el proceso para llegar allí, escalando distintas posiciones, cada vez más enfocada en las habilidades de liderazgo. Y como mujer, la posibilidad de hacer parte de la mesa que toma las grandes decisiones, siempre aportando un punto de vista distinto, pero siempre con la mejor camaradería con mis colegas hombres, porque siento que tenemos que estar allí para generar puntos de vista diferentes.

¿Qué cualidades debe reunir un equipo para que pueda ser exitoso?

Siempre miro cuatro cosas. Lo primero son personas que tengan mentalidad de crecimiento constante, es decir, a mí me piden hacer esto, pero qué más hay que hacer, hacia dónde más hay que crecer, qué es lo que hoy nos piden que no estamos viendo pero podemos hacer mejor, que no se impongan estigmas ni barreras mentales de por qué no hacer las cosas. Lo segundo, gente que tenga capacidad de aprender y de desaprender, la gente con esa capacidad, con esa humildad está abierta a recibir nuevo conocimiento, algo que nos cuesta más a las mujeres quienes tenemos pavor a equivocarnos porque siempre queremos ser las heroínas de la historia y queremos hacer las cosas bien. Un tercer aspecto se relaciona con la capacidad de trabajar en un ambiente seguro, donde se pueda hablar, se pueda decir lo que nos gusta o no y lo que pensamos con confianza y sin acudir a la mentira. Por último, equipos resilientes, porque el mundo está cambiando todos los días y la pandemia fue el golpe más duro que hayamos sufrido, pero cuando hay resiliencia no importa lo que venga ese espíritu de crecer hace que siempre se esté mirando hacia adelante.

En una organización como esta es normal que haya fricciones con los colegas, ¿cómo ha logrado manejar esto?

Sí, eso es pasa en todas ñas organizaciones y en especial en las más grandes por el tamaño de las decisiones que se toman y las responsabilidades que se manejan. Conversaciones y fricciones existen y se dan, pero hay dos cosa claves. La inteligencia emocional para reconocer que las discusiones se tienen que quedar en el ámbito laboral y nunca alteren lo personal. Se discuten las ideas y no las personas y ese es un mantra que tenemos en conversaciones duras, discutimos las ideas y no nos herimos como personas. Lo segundo es que se tiene que liderar con empatía y trato de que mi equipo lo tenga arraigado. Uno no todos los días se levanta al bien, a veces se está triste, tiene algún problema personal, lo que sea, por lo que se tiene que aprender como profesional y como líder a leer eso. Hay que entender que al final el propósito común es lo que sea correcto para una organización.

En esto del trabajo en equipo, ¿hay un equilibrio perfecto?

Diría que uno siempre debe tener de todo de género, raza, culturas, religiones. Si algo me ha enseñado la compañía es la necesidad de inclusión. Este nuevo equipo que comienzo a estructurar es extremadamente diverso, personas de distintos países, afroamericanos, comunidad LGBT, hombres y mujeres y soy fiel creyente de eso, uno no puede, y siendo mujer, voy a decir algo que quizás no suene tan bonito, que no me puedo ir a un extremo de solo mujeres porque yo necesito la complementaridad, el pensamiento y raciocinio que traen los hombres y sus puntos de vista. Somos un complemento absoluto para hacer cosas mucho más grandiosas y cuando hablo de otro tipo de diversidad eso también nos da sensibilidad sobre lo que pasa afuera. Armar un equipo a imagen y semejanza de uno es un gran error porque es como mirarse en un espejo y uno necesita perspectivas distintas. La diversidad es clave en cualquier equipo de alto desempeño.

¿Qué viene hacia adelante desde este nuevo cargo?

Uno tiene que crear espacios y procesos y formas de operar de manera conjunta. Hoy con este nuevo rol hay cosas que comienzan y van a cambiar, lo que veo es que desde el corporativo se van a generar ciertas directrices de la parte de comunicaciones de la compañía tanto corporativas como de las marcas, te entregan planes que son 60 por ciento corporativos y 40 discreción para ajustes locales. Por ejemplo, en Latinoamérica hay un director de comunicaciones senior que trabaja con las personas de comunicaciones de todos los países, en estos roles uno tiene que ser consciente de que hay una parte que es como un esquema de lo que se debe hacer, pero hay libertad para ajustarlo, para estandarizar lo que hoy se quiere mostrar de la compañía sobre sus marcas sin perder esa esencia local. Somos una compañía global, pero a su vez operamos de manera local y nuestro propósito de refrescar al mundo obedece a eso, queremos hacer la diferencia país por país y es ahí donde ese mix entre directivas corporativas, pero con enfoque a las necesidades de cada país, algo muy importante.