‘Colombia es uno de los 10 países más valiosos para Essity’

Luego del cierre de la operación que le permitió a la multinacional sueca Essity quedarse con más del 95,8 por ciento del Grupo Familia, la compañía tiene un trazado que le permitirá afianzar su posición en el mercado latinoamericano, donde Colombia juega un rol importante dentro de la estrategia de expansión.

Su presidente, Andrés Felipe Gómez, le contó a EL TIEMPO que en línea con esos propósitos avanzan en la construcción de una nueva planta en la zona franca de Rionegro (Medellín), que les permitirá fortalecer su producción de artículos para el cuidado personal y del hogar, y desde donde comenzarán a atender otros mercados de la región.



Las inversiones previstas por la organización para consolidar su posición en el mercado latinoamericano, que representan el 14 por ciento de las ventas de Essity a nivel mundial, superan los 100 millones de dólares.

¿Qué sigue ahora con el cierre de la venta del Grupo Familia a Essity?

Essity es una compañía de larga tradición con operaciones en más de 150 países, un volumen de ventas que supera los 14.000 millones de dólares y que emplea a más de 45.000 personas. Dentro de esa operación global, Latinoamérica es una apuesta estratégica de largo plazo, pero en este mercado la compañía actuaba de dos formas: en unos territorios ciento por ciento como Essity (México y Brasil), pero en otros, como el Caribe, Colombia, Perú, Ecuador o Argentina, lo hacía a través de Grupo Familia como accionista.



Al ser Essity dueño de la mayoría accionaria de Grupo Familia, le da la posibilidad de habilitar una plataforma completa para operar toda Latinoamérica, y de cierta forma lo que se tiene previsto en este proceso es convertirla en la compañía de higiene y salud de más rápido crecimiento en toda la región. Ya no como dos empresas hermanas sino como una sola con un espectro y visión de largo plazo para consolidar el liderazgo en todas las categorías y volverse un referente en todas sus gamas y la región, y eso abre un universo de oportunidades para habilitar capacidades globales, lo mejor de los dos mundos.

Significa que habrá un cambio en la razón social…

Esa es una decisión que no se ha tomado. Las entidades legales a las cuales pertenece esta compañía siguen siendo las mismas, permanecen intactas. Las marcas con las cuales nuestras categorías llegan al mercado, operan y son reconocidas por nuestros consumidores siguen estando ahí como Familia, Pequeñín, Nosotras, Tena, y, por el contrario, vamos a invertir más para mantener ese liderazgo.



El nombre corporativo de Grupo Familia es una decisión que no se ha tomado y no es una prioridad en el corto plazo. Tenemos todo el interés de que Essity sea conocida, reconocida y muy protagónica y que el mercado colombiano valore a la compañía que está detrás y de la que ya hacemos parte.



¿De qué proporciones será esa inversión?

Esta es una compañía que aún en momentos tan retadores como el actual le apuesta al largo plazo, a la sostenibilidad, a la innovación y a contar con tecnologías disponibles para ofrecerle al mercado las mejores soluciones. Es una compañía que está invirtiendo y planea invertir en los próximos tres años un poco más de 100 millones de dólares en tecnologías para la fabricación de productos innovadores, incorporar tecnologías de elaboración local de productos que antes eran importados, en la actualización tecnológica de nuestros centros de distribución para atender de forma adecuada las necesidades de un usuario que ha diversificado la forma de acceder a nuestros productos. Invertiremos en expansión de plantas de producción, en temas de seguridad y salud, en desarrollo de canales digitales, aceleración de procesos, en e-commerce, entre otros.



Se viene un portafolio de inversiones más relevantes. Es una nueva zona franca industrial empresarial que fue otorgada en 2020 y está en construcción, para poner allí la plataforma de crecimiento en todas las categorías de cuidado personal con la última tecnología, generación de empleo directo e indirecto, muy importante. Desde allí se atenderá no solo el mercado colombiano sino muchos de los países de la zona en Latinoamérica.



¿Qué lugar ocupa Colombia entre los más de 150 países en los que está Essity?

Dentro de las ventas globales de Essity, cercanas a los 14.000 millones de dólares, entre el 13 y el 14 por ciento proviene de los mercados latinoamericanos. Dentro de ese mercado, los países que hoy tienen un mayor nivel de aporte a ese crecimiento son México, Colombia; incluso a nivel global están entre los 10 más relevantes para Essity. Desde luego, Brasil es un territorio muy estratégico donde no hace más de 10 años se empezó a construir los cimientos de la compañía para comenzar a ganar mayor liderazgo, pero es una apuesta que está en desarrollo. Argentina y Chile también son apuestas claves.

