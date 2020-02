Explosiva declaración de Efromovich sobre el control de Avianca

En medio del escándalo por presunto soborno, en el que un alto ejecutivo de Avianca Holdings habría recibido millonarios pagos para favorecer al fabricante europeo Airbus en la compra de aviones, Germán Efromovich, exdirectivo de la aerolínea -y todavía dueño de la mayoría de las acciones, pignoradas a United Airlines, no solo destapó su posición sobre el tema, sino que lanzó explosivas declaraciones acerca de lo que llamó "una maquiavélica" y "apropiación disfrazada" de la compañía.

Hay que recordar que Efromovich perdió el derecho de voto en la junta directiva de Avianca Holdings en el 2019, luego de lo cual adelanta acciones jurídicas para recuperar el control de la aerolínea, de la que sigue siendo socio mayoritario.



"Creo que este proceso no debería existir. Inclusive es ilegal. Creo que de una manera maquiavélicamente inteligente, Kingsland, protetido por United, está queriendo tomar esta compañía gratis", aseveró.



Desde su perspectiva, existió toda una planeación, "una agenda detrás", pues, según dijo, no suena lógico que primero salieran a decir que la compañía estaba quebrada y, a los dos meses, "salen a solicitar un préstamo de 250 millones de dólares. ¿Quién le hace un préstamo de ese monto a una compañía quebrada?", se preguntó.

También agregó que durante las asambleas de accionistas en Avianca S. A., la principal empresa de la holding, pero que no está listada en bolsa, se han hecho de manera oscura, buscando no tornar transparente a la opinión pública lo que están haciendo.



"Las reuniones de Aerovías de Colombia fueron hechas a escondidas, sin permitir que entraran otros accionistas. No fueron públicas las actas de las reuniones, e inclusive ahora lo que hicieron fue sacar de la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) a Avianca S.A. del registro de obligación de informar para no tener que dar satisfacción", indicó.



Y agregó que en esas reuniones, según sus abogados, el dueño de Kingsland Holdings y principal socio minoritario de la empresa (hoy presidente de la junta directiva) reconoció públicamente el conflicto de intereses. "Qué raro que United lo nombra como 'chairman' indepediente", cuestionó.



Dijo que Synergy, su empresa, seguirá peleando en la corte de Nueva York y que está adelantando una investigación de 15 años para acá encaminada a demostrar ante la SEC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos supuestas irregularidades en su contra. Efromovich acusó a United Airlines de controlar la compañía (Avianca) a través de Kinsglad y Robert Kriete, algo que la norteamericana no puede hacer porque estaría violando su contrato laboral con los pilotos.



"Estamos desenmascarando todo eso, y nosotros debemos soltar, de aquí a dos o tres semanas, un trabajo muy detallado sobre todo esto y sus ilegalidades. Porque United solo tendría derecho a cobrar su deuda y si hubo la falla (el precio de la acción cayó por debajo de un nivel establecido en el contrato de préstamo Kingsland), podía acelerar y cobrar su deuda", afirmó.



Efromovich explicó que, como Synergy tiene tres años para iniciar los pagos desde la fecha del desembolso, United pidió al juez hacer un remate de las acciones.



"Pero de manera maquiavélicamente inteligente le sacan el valor a la compañía, primero porque el señor (Kriete) sale a decir públicamente que la compañía está quebrada, pero después de dos meses hace un préstamo de 250 millones de dólares junto con United. ¿Usted le va a prestar 250 millones de dólares a una empresa quebrada?. Obviamente hay una agenda detrás de eso", dijo.



El exdirectivo de Avianca Holdings habló de un supuesto documento que no fue hecho público, en el que decía que tres años después podían transformar el número de acciones en derechos a voto, con lo cual, lograrían asumir el control de la aerolínea.



Desde la salida de Efromovich avanzan las acciones jurídicas contra United y Kingsland (propiedad de Roberto Kriete).



Las declaraciones de Efromovich indican que ya hay una jueza en Nueva York que reconoce lo que llamó "juegos para apropiarse del control de la empresa de manera inmoral".

El caso de Airbus

En relación con el escándalo de los sobornos de Airbus, Efromovich dijo: "No conozco el proceso, la investigación está corriendo en Francia e Inglaterra e involucra algunas supuestas acciones de gente de Airbus con personas de empresas de varios países".



Y señaló que en todas las compras de aeronaves las negociaciones las hacía directamente la cúpula de la compañía, es decir Synergy (Efromovich) como dueño mayoritario, el presidente de la empresa, Fabio Villegas, y Gerardo Grajales, hoy vicepresidente Ejecutivo de Negocios Estratégicos, por lo que no había necesidad de intermediarios.



Por ello, dijo que, si él estuviera al frente de la empresa, solicitaría de inmediato a las autoridades de Francia suministrar el nombre de la persona que presuntamente estuvo involucrada en tratos subrepticios con un representante de Airbus en Colombia. Aseguró que lo despediría sin miramientos.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO