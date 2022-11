El bienestar del trabajador y las áreas de recursos humanos cada vez toman más relevancia en las compañías que están a la vanguardia de cómo evoluciona el mundo de los negocios.



Juan Carlos Gutiérrez, uno de los fundadores de Colombianos exitosos, la primera agencia de felicidad organizacional, aseguró en entrevista con 'Portafolio' que ahora las empresas se preocupan más por la felicidad de sus colaboradores.

Según él, las cosas han cambiado. Las personas ya no quieren trabajar donde les toca, sino donde se sienten valoradas, apreciadas y respetadas: "Ya no es suficiente con un salario competitivo tratando de compensar una cultura laboral tóxica. Los colaboradores están más informados, empoderados, saben muy bien lo que pueden aportar a los negocios y esperan de las empresas una Employee Value Proposition diferenciadora".

A pesar de esto, en algo parecen estar fallando las empresas de Colombia porque el último sondeo del Índice de Felicidad Organizacional de Iberoamérica llegó a una infortunada conclusión: la mayoría de empleados no están a gusto con su trabajo en el país.En específico, el 60% de los connacionales, 6 de cada 10, no se sienten felices con su trabajo.

De acuerdo con la medición, el trabajo remoto y la modalidad de desempeño híbrido, que quedaron en muchas compañías a raíz de la crisis sanitaria, trajeron consigo muchos retos para las empresas. Estas nuevas maneras de laborar son armas de doble filo, ya que pueden propiciar la impersonalidad y el distanciamiento entre compañeros.

Además, el regreso a la presencialidad también a generado inconformidad en parte de los empleados, quienes se habían acostumbrado a los beneficios de estas modalidades en términos de productividad, manejo de tiempos y balance entre el trabajo y la vida personal.

De acuerdo con el 'Estudio de Remuneración 2021' de PageGroup, las empresas con los índices de retención más elevados y con altos niveles de satisfacción laboral de sus colaboradores coinciden en entender la importancia de mantener una cultura positiva y arraigada en el lugar de trabajo.

En ese sentido, Michael Page International compartió con 'Portafolio' cinco recomendaciones para crear y transferir una cultura organizacional sana.

Líderes comprometidos

Una directiva clara, comprometida e incluyente será un componente fundamental para mantener una gran cultura en la empresa. Los directivos deben tener la capacidad de comunicarla y representarla de forma eficaz.

Seis de cada diez colombianos son infelices en su trabajo. Foto: iStock

Capacitaciones y desarrollo continuo

Para los colaboradores es importante sentir que la compañía invierte en su futuro y apoya su crecimiento personal y profesional. Son un recurso valioso los programas de formación (mentoring) o días de capacitaciones.

Retroalimentación abierta y sincera

Las compañías deben crear una cultura abierta que permita a los colaboradores de todos los niveles compartir sus ideas, sugerencias e inquietudes. Si cuentan con estrategias de retroalimentación estructuradas, pueden monitorear los niveles de satisfacción de sus colaboradores y ayudar a resolver problemas conforme se presentan.

Apertura a las necesidades de los colaboradores

Además de los programas de salario y compensación, se sienten cada vez más atraídos por los “beneficios en su estilo de vida” y a los sistemas de reconocimiento. Pueden incluir: horarios de trabajo flexibles, alternancia entre trabajo en oficina y casa, tiempo libre y días de estudio.

Ambiente diverso e incluyente

Este aspecto está relacionado con temas de orientación sexual o diversidad de género, pero existen múltiples variables como la cultura, edad, religión, discapacidad, entre otras, que nutren la cultura de una organización.

