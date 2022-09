El fondo de inversión Bridgewood Capital INC aseguró que solicitará a las autoridades la nulidad de la resolución 61363 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que en su concepto viola la normatividad vigente.



Según explicó la compañía, en la información que su contraparte, Samuel Tcherassi, envió a medios de comunicación, no hubo precisión sobre la totalidad del documento, toda vez que la misma resolución, en el número 4.1, en la página 10, en nada afecta afecta la titularidad de la marca a nombre de Bridgewood Capital INC en Colombia.



Y explica que la resolución, “que rechazamos por considerar que abiertamente viola la normatividad vigente”, se refiere de forma específica a la notoriedad de la enseña comercial que se usa para identificar establecimientos comerciales y no marcas.



Según explica en su página web el organismo de control y vigilancia, la enseña comercial es un signo que siendo perceptible por el sentido de la vista sirve para identificar a un establecimiento de comercio. “Puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, o combinación de estos elementos”, dice la definición.

Igualmente, Bridgewood Capital INC dijo que es importante aclarar que la enseña comercial se pierde al dejarse de usar en el mercado y que “el señor Tcherassi no hace uso en sus establecimientos de la enseña, tal como él mismo lo ha reconocido en diversas oportunidades”.

El argumento legal

A nivel jurídico, el fondo de inversión recalcó que la cancelación a la que se refiere la resolución 61363 de la Superindustria recae sobre la marca con certificado de registro N° 592330, es decir, registros que le habían concedido en el año 2017 y no afecta registros pasados, como el primigenio de 2004 que sigue vigente. (página 11, numeral 4.3, párrafo 3).



Por ello, frente a esta resolución específica, Bridgewood Capital anunció que solicitará frente a las autoridades nacionales su nulidad, ya que “como reiteramos, es violatoria de la ley”.



Y agregó que no es su interés hacer de esta disputa un espectáculo mediático, sino que lo van a resolver en los estrados judiciales como corresponde, para garantizar el uso exclusivo de la marca en Colombia, un mercado que ven vemos como prioritario.