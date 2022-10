Tras el freno de las inversiones en el mundo por la pandemia, la compañía sueca Epiroc, proveedor de maquinaria para el sector de minería, se está moviendo con mayor decisión en su estrategia de automatización secuencial de la maquinaria que utilizan los operadores mineros.



(Puede leer también: ‘Se están creando las condiciones para una crisis mayor que la de otros países’)

Facebook Twitter Linkedin

José Sánchez, presidente de Epiroc. Foto: Epiroc

Según José Manuel Sánchez, presidente Ejecutivo de Epiroc para las Américas, los operadores mineros están buscando mejorar la eficiencia de sus actividades.



¿Cuál es el plan de la compañía para apoyar a los clientes de minería hacia las energías limpias?



Hace muchísimos la digitalización y la electrificación ha sido parte de nuestra empresa, aunque no es una nueva tendencia. Lo que sí es nueva tendencia realmente es hasta donde se ampliaba el rango de ofrecimiento de electricidad.



Hemos innovado en equipos con batería, pero las baterías disponibles están muy restringidas al tamaño del equipo, depende de la potencia que necesitan, pero todavía no están disponibles para equipos mucho más grandes o para otras aplicaciones.

Todavía es algo que tenemos que seguir caminando, está bien para el corto plazo en lo que necesitamos ahora, pero en una serie de equipos tenemos que desarrollar más para poder también dar servicio a los equipos.



(Además, lea: ‘Se están creando las condiciones para una crisis mayor que la de otros países’)

¿Qué tanto están demandando esas nuevas tecnologías?



Desde hace más de una década todos los desarrollos y lanzamientos que hemos hechos han sido cuidando la huella de carbono reduciendo el consumo de diésel necesario en nuestros equipos.



Muchos clientes han elegido equipos eléctricos el lugar de equipos diésel, en un 15 por ciento. Estoy hablando de equipos de superficie; habían elegido durante los 10 últimos años o cinco últimos años equipos eléctricos.



Otros han buscado la eficiencia en el consumo energético y una las bondades, que no fue la primera, ha sido la automatización. Las funciones en equipos trabajan mejor que el operador entonces es una ayuda al operador y es una eficiencia como si hoy fuera la inteligencia artificial.



El operador va a trabajar más seguro y el impacto en la eficiencia, productividad y consumos es muy alto. El operario está cambiando de escuchar con su oído e intuir a mirar una pantalla y con los datos tomar decisiones.

¿La tendencia es mayoritaria hacia la minería subterránea por el rechazo a la minería a cielo abierto?



Los proveedores nos hemos enfocado en decirles a los clientes que decidan qué tipo de minería quiere hacer, según el yacimiento o depósito, la parte financiera y demás. Y nosotros les vamos a ayudar con la tecnología que va a hacer posible y más eficiente el desarrollo minero.



¿Cómo definen las inversiones para que se adapten a las necesidades de los clientes?



Dependiendo de la vida útil de los equipos estamos hablando reemplazos entre 5 y 7 años, que pueden durar 10, 15 o 20 años. Es decir que los clientes o los mineros tienen que tomar una decisión prácticamente en los en los primeros días porque van a vivir con los equipos por mucho tiempo.



Entonces podemos ofrecer una máquina que se compra con una inversión de capex, pero que puede ir incorporando todas estas ventajas tecnológicas o de software que ayudan a mejorar la productividad, la eficiencia energética, la protección del operario, la protección del medio ambiente y ahí es por donde pusimos mucho muchas de nuestras inversiones hacia la automatización.



Entonces a través de la automatización hemos llevado a los clientes a pueden elegir una máquina más antigua con ciertas mejoras con ciertos cambios que es una inversión mínima si se compara la con el reemplazo.

¿Puede funcionar en este proceso el mercado de leasing como funciona?



Hasta la fecha, como las inversiones son muy importantes, no se han obligado a llevar a través del proveedor. Pero siempre han estado abiertos a buscar soluciones de financiación del equipo u operacionales que no dejan ser nada más que una fórmula financiera diferente, pero existen.



La inversión tiene que estar en el plan minero, con lo cual obviamente está elevando un punto más a donde tienes que poner la parte de las nuevas inversiones.



¿Cómo puede afectar una moratoria minera la actividad de la compañía?



Por la pandemia y la guerra hemos tenido un desabasto muy grande de componentes muy críticos, pero si no podemos tener los microchips, el litio, el níquel y el cobalto pues nunca vamos a poder hacer la transición. Y si limitamos la producción de cobre estamos limitando la producción de nuevas energías más limpias. Es un círculo que está totalmente interconectado, pero que tenemos que visualizar cómo hacemos esa espiral positiva en lugar negativa.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS