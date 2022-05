El sacudón que causaron las ofertas públicas de adquisición de acciones (opas) por los Grupos Sura y Nutresa, y que le permitieron a una de las familias de inversionistas más fuertes del país (los Gilinski) cambiar la estructura accionaria de una de las organizaciones empresariales de mayor tradición (77 años) y fortaleza en Colombia, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), continuará sintiéndose en el mercado por largo tiempo.



La razón, los nuevos inversionistas, dueños entre otros del conglomerado GNB Sudameris, mantienen su interés en seguir comprando parte de las otras filiales de Sura, tal como quedó demostrado con la reciente opa por Grupo Argos del que quieren tener un máximo del 32,5 por ciento.



Ya controlan el 30,8 y el 34,5 por ciento de los grupos Nutresa y Sura, respectivamente, y tienen dos puestos en cada una de las juntas directivas de estos, desde donde empezarían a proponer las ideas de fusionar a Bancolombia y el GNB Sudameris, así como la venta de algunos activos para generar liquidez y bajar el endeudamiento de la organización, que asciende a 4,6 billones de pesos.



Sobre este y otros temas, EL TIEMPO habló con Gonzalo Alberto Pérez, presidente de Sura.



¿El tema de las opas los tomó por sorpresa o lo veían venir?

Somos una sociedad anónima desde el comienzo y cuando uno está inscrito en bolsa está sujeto a la entrada y salida de accionistas. A lo largo del tiempo hemos tenido inversionistas con participaciones relevantes dentro de la composición accionaria y hemos tenido entradas y salidas de inversionistas internacionales con mucha regularidad, las sociedades anónimas siempre estaremos sujetas a estos vaivenes, así que las opas, como lo han dicho muchas personas y el propio Gobierno, son parte de las dinámicas del mercado.



Sin embargo, hay quienes consideran que esto los obligó a apurar la búsqueda

de un socio internacional...

No. La búsqueda de inversionistas ha sido parte del ADN de estas compañías desde hace tiempo. Si lo miramos hacia atrás con Munich Re llevamos más de 20 años, es dueña de 18,9 por ciento de Suramericana Seguros; CDPQ controla el 7 por ciento y Grupo Bolívar el 9,7 por ciento de Sura Asset Management.



Por otras circunstancias a finales del siglo pasado buscamos esos inversionistas, pero también hemos tenido como socios a la IFC (Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial) en Sura Asset, es parte de la naturaleza de estas compañías de buscar cómo seguir avanzando. Incluso ya habíamos pensando en el listamiento (de las acciones de Grupo Sura) en el exterior, entramos a la bolsa de Chile y desde el 2019 llevamos consolidando todos los procesos, que son más del 3.000 de las 45 compañías, para cumplir y buscar la oportunidad de entrar a la bolsa de Nueva York. Ahora, no podemos olvidar que el BIC (Banco Industrial Colombiano) en su momento (1995) ingresó a esa plaza bursátil.



¿En qué etapa va ese proceso?

Vamos como en el 75 por ciento, es más complejo porque tenemos una compañía, como Suramericana, con un portafolio de productos extenso y presencia en nueve países. Lo mismo nos ocurre con Sura Asset, pero este es un paso que de todas maneras crea mucho valor para la compañía porque nos obliga a tener estándares internacionales.



Ahora, la pandemia desaceleró un poco la velocidad del proceso, pero no lo paramos y esperamos concluirlo pronto y buscar la oportunidad, si existe el momento adecuado y la ventana de participar en la bolsa, que es otra forma de atraer inversionistas.

Este año no alcanzará a estar listo, pero se hará el primer cierre de los procesos, los cuales se someten a auditores y a una calificación previa antes del avanzar hacia el último paso que sería la aprobación.



Pero ¿se mantiene la búsqueda directa de otro inversionista, como lo anunciaron a finales del 2021?

Nosotros en noviembre (2021), antes de la primera opa, le pedimos autorización a la junta directiva para la contratación de una banca de inversión que empezara esa búsqueda. Eso con el periodo de estos seis meses tiene una velocidad distinta, hoy tenemos una nueva junta y esas decisiones las tomará esa nueva junta y habrá que revisar, como administradores, qué oportunidades vemos y las posibilidades, mientras la junta analizará el camino que podemos seguir.



Desde hace tiempo estábamos pensando en que más por la visión de entrega de conocimiento global, de compartir estrategia y visión de largo plazo, un poco el pensamiento permanente en esa creación de sociedad y manteniendo las compañías en Colombia y en Latinoamérica, que es muy importante incentivar en el grupo o en sus filiales traer un socio.



Precisamente, el nuevo inversionista, los Gilinski, ha manifestado su interés de salir de algunas inversiones para contribuir a reducir la deuda de Grupo Sura, así como la fusión de Bancolombia y el GNA Sudameris...

Como administradores lo que buscamos es que todas aquellas iniciativas en el seno de la junta directiva, donde se toman las decisiones de la compañía, les creen valor ciento por ciento a los accionistas, son bienvenidas y se evaluarán, no habrá ningún censo ni especie de tamiz para analizar todas las ideas que en esa junta propongan cada uno de sus miembros y la propia administración.

La junta buscará qué es lo mejor para sus accionistas, estamos abiertos a todas las propuestas que lleguen y si son buenas para todos los socios con toda certeza la junta directiva completa tomará decisiones en beneficio de los accionistas.



¿Qué tan endeudado está el grupo en este momento?

La deuda alcanza 4,5 billones de pesos, con un patrimonio cercano a los 28 billones, pero esperamos cerrar el año con un nivel de deuda sobre dividendos recibidos en torno a 4 veces, inferior al nivel de 5 veces que revisan las calificadoras. Para el 2024 proyectamos estar entre 2,3 y 2,8, vamos en ese camino y esa es la recta que debemos mantener para generarles valor al ciento por ciento a los accionistas.



Y qué cambios vienen con la llegada del nuevo inversionista...

Nuestras estrategias son de largo plazo, estas compañías se tienen que pensar así. Entonces, el plan que traía el grupo uno lo prueba, precisamente, en coyunturas como la pandemia, donde estar centrado en las personas y proteger la vida era el objetivo. Tuvimos una alta letalidad (en el país), pero probamos en la pandemia que la filosofía y la estrategia funcionaba, luego hay que seguir pensando que lo del largo plazo y la estrategias nos siguen regulando.



Desde luego, también definido desde hace muchos años, la estrategia hay que confrontarla con el entorno, ver qué está pasando con los países, con la región y con cada una de las compañías. Nosotros desde el año pasado lo dijimos al mercado, tenemos unos focos claros y uno de estos es la rentabilidad, tenemos que crearles valor a los accionistas, hemos venido caminando después de estas inversiones en lograr ese retorno superior al costo de capital, en crear ese valor armónico a la sociedad que también es importante como pensamiento conjunto, en el desapalancamiento como una ruta que nos ayudará a ese retorno superior, ahí venimos con una senda que hoy nos permite tener excedentes de caja cercanos a 250.000 millones que facilitará esa senda para bajar el endeudamiento, y eso es clave.

Esperamos cerrar este año con un retorno superior de costo de capital entre 8 y 9 por ciento y en el 2024 estar pagando el costo de capital. Prevemos, además, que la utilidad neta consolidada crezca entre 10 y 15 por ciento y que esté alrededor de los 1,8 billones de pesos.



¿Cuáles son esos frentes de negocios que soportarán ese crecimiento que esperan para el 2022?

Hay dos conceptos que desde el ingreso paradójicamente ayudan. Uno, la inflación, que ya per se pone un crecimiento superior, esos crecimientos los tuvimos con inflaciones del 2 y del 3 por ciento, pero siempre habrá que analizar el impacto de la inflación en el ingreso.



Es importante aquí tener claro que la diversificación geográfica, de productos, de soluciones, de servicios y de industrias hace una mezcla que si bien algunos sectores no tienen el repunte esperado, otros los compensan y eso nos pasó en todo y nos pasó con la pandemia de manera prioritaria.



Entonces, en Suramericana Seguros, el negocio de vida y salud tuvo un crecimiento de dos dígitos impresionante; en automóviles, que está afectando por la siniestralidad a la compañía, dado el costo de las autopartes y las cadenas logísticas, hay una revisión de tasas y eso hace crecer el negocio.



Pero el gran potencial de crecimiento que tienen los negocios donde contamos con inversiones se llama formalidad, donde falta tracción, y en la medida que esta aumente habrá potencial para crecer, porque se abren posibilidades para Sura Asset Management tanto en pensiones obligatorias como voluntarias. En Perú y Chile, por ejemplo, el ahorro voluntario es a través de Inversiones Sura, negocio de Sura Asset.



¿Están satisfechos con los resultados del 2022?

Tuvimos un primer trimestre histórico en tres temas importantes y el más destacable de estos fue el crecimiento de los ingresos, lo que es un indicativo de que las personas y las empresas siguen teniendo confianza en los productos, servicios y las soluciones de las compañías donde tenemos inversiones: Suramericana, Sura Asset Management y Bancolombia, entre otras.