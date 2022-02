Luego de 17 meses de haber recibido el mercado eléctrico de cuatro departamentos de la región Caribe más 11 municipios del Magdalena, la distribuidora Afinia, filial del Grupo EPM, ya muestra una mejora en niveles de calidad de servicio.



Pese a ello, el gerente general de la compañía, Javier Lastra Fuscaldo, es consciente de que todavía falta mucho camino por recorrer y para ello, tras invertir el año pasado 543.000 millones de pesos en medio de las dificultades del paro y la crisis logística, apunta a inyectar otros 1,64 billones en 2022, dentro del plan de 8,3 billones al año 2030.



Javier Lastra, gerente general de Afinia. Foto: Afinia

En diálogo con EL TIEMPO, el directivo destacó la decisión de usar la opción tarifaria para no impactar fuerte el bolsillo de los clientes.



¿Cómo va el nivel de recaudo?



Desde el momento de la oferta al recibo de la operación hay una diferencia importante. El recaudo en el 2020 cae del 84 al 77 por ciento por la pandemia. Se incrementan los problemas de pérdida de energía. Pero después de 17 meses ya uno comienza a ver que hay resultados positivos.



¿Cómo están las cifras de calidad de servicio?



Los datos oficiales son un Saidi (duración de cortes de energía) de 121,7 horas en el 2019 y en 2021 cerramos en 89,69 horas. Esto obedece a las inversiones que nunca antes se habían hecho en la región.



¿Cuánto suman?



En los tres meses del 2020, luego de entrar como Afinia fueron casi 80.000 millones de pesos y en el 2021 sumaron 543.000 millones de pesos. La mayor inversión en las áreas de influencia había sido en el 2011, con 140.000 millones de pesos. Fueron inversiones inferiores a la meta, que era de 804.000 millones de pesos, por varias cosas. En el 2021 estuvo todo el tema social, los paros, y los picos de pandemia. Eso ralentizó la economía, hubo problemas en la llegada de materiales y en el costo de fletes, que impactan el modelo. Pero mirando lo que se quiere, que es que el servicio mejore, hay una mejora.



¿Y el Saifi cómo cerró?



Se pasó de 122,52 cortes en 2019 a 72 en el 2021.



¿Cuál es la senda de inversión prevista?



Al 2025 son 4,8 billones de pesos y al 2030 llega a 8,7 billones de pesos. El servicio mejora o mejora. No hay lugar a que esto no alcance una mejoría y lo gratificante es que en recaudo nos estamos devolviendo a niveles de prepandemia. El objetivo era llegar en diciembre de 2022 al 84 por ciento pero ya lo logramos en el 2021. Hay un optimismo realista.



¿Y cuáles son las metas en pérdidas de energía?



Un problema de la región Caribe y del país, es la debilidad de la red, y es que es muy fácil conectar un cable para llevar energía a una casa y a un barrio. Eso hay que controlarlo por dos vías: trabajo social fuerte, haciendo mucha pedagogía, pero también con tecnología y eso es con recursos.

La apuesta son 500.000 medidores prepago al 2030 en la región y 1,6 millones inteligentes. Optamos por hacerlo en poste y no en fachada, para tener control de eso. Para este año, aspiramos a bajar tres puntos porcentuales, de 28,3 por ciento al 25 por ciento.



¿Cuánto implica eso al año en el balance?



Hay quienes dicen que cada punto de control de pérdida implica 300.000 millones de pesos al año. El presupuesto para control de pérdidas de este año es de 500.000 millones de pesos. También tenemos que hacer el tema de recurrentes, que son las brigadas que detectan el fraude de intervienen allá. Cada punto son 100 gigavatios.



¿Esos tres puntos de reducción de pérdidas qué les garantiza en ingresos?



El incentivo no es que me den una plata, como sí la recibimos por calidad, programa en calidad recibimos un incentivo como de 57.000 millones de pesos que se pueden cobrar en la tarifa por eficiencia. Acá el incentivo es que no me toque devolver a los usuarios lo que ya cobré. Hoy el kilovatio a usuario final está a 615 pesos, va a subir un poco y luego cae. En el 2025 debe estar en 635 pesos, pero hay que meterle el acelerador reducir las pérdidas de energía.



¿Cómo definieron la senda de ajustes en tarifas?



Hay que ser conscientes de que el país no ha salido de la crisis y mal haríamos en financiarnos, en estos momentos de dificultades económicas, con el bolsillo de las familias. Si vemos la senda de la opción tarifaria, que es la alternativa que tiene el operador de red de hacer incrementos graduales en el tiempo, fue lo que comenzamos a hacer. En 2021 el incremento fue del 8,4 por ciento. No podemos rezagarnos mucho y de enero a febrero hicimos uno de 4,3 por ciento, pero luego volvemos a moderar y ojalá mantener eso para que este año sea un 12 por ciento en total y con eso seguimos teniendo las tarifas más bajas del país.



¿Qué tanto esa senda ha ayudado al recaudo y cómo la ha recibido la gente?



Donde más tenemos que trabajar es en el Cesar, porque allí el 50 por ciento de nuestro mercado es de estrato 1, 2 y subnormalizados, mientras en Bolívar es el 35 por ciento. En términos globales de la compañía, haber vuelto a niveles de prepandemia quiere decir que se está viendo una recuperación.



En la medida en que trabajemos en control de pérdidas, en que la gente tenga una medida o darles la opción del prepago, pues van a tener mejores cifras. En prepago miramos mucho la actividad económica de la gente. Hay personas que por su actividad les queda difícil acumular un mes de energía y prefieren pagar 10.000 pesos que le alcanza para una semana, e incluso se les fía. Si se está quedando sin energía un domingo en la noche, puede recargar, le dura dos o tres días, y cuando recarga se le descuenta.



¿Cómo está el balance de quejas? ¿Ya se moderó la curva?



Hay dos lecturas de la información de la Superservicios. Una es comparar una empresa como Afinia, que hace presidencia en 134 municipios con un acueducto de un solo municipio, y las quejas van a ser mayores. Una lectura real y objetiva del avance de las quejas, es cuántas quejas recibían en 2020 en octubre y cuántas ahora. De 140.000 bajaron a 107.000 y eso es el 0,5 por ciento del total de la facturación. Estamos diseñando un proyecto de centros de experiencia para tener un relacionamiento con los clientes. No solo es enviarles mensualmente la factura y entregar energía, sino interactuar con ellos. Hay dos pilotos, uno en Montería y otro en Valledupar.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios