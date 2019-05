La minera que le puso traje formal a las esmeraldas

Con la presencia de firmas como Minería Texas Colombia (MTC), la extracción de esmeraldas ha dado un salto desde un pasado convulsionado a una actividad empresarial moderna.



Desde el 2013, esta compañía adquirió los derechos de la mina Puerto Arturo, en Muzo, Boyacá. El año pasado, la producción llegó a 1,3 millones de quilates y genera alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos. Charles Burgess, presidente de MTC, explica estos avances.

¿Cómo era el entorno esmeraldero cuando ustedes llegaron?

La situación de informalidad y violencia no podía seguir. El Gobierno no estaba dispuesto a tolerarlo más. Cuando nosotros llegamos, transformamos todo el esquema. Los mineros dejaron de ser guaqueros, y ahora son empleados formales, tienen sueldo, tienen beneficios, pero también tienen responsabilidades. Ya no es un juego de robar lo que puedo de la mina, es trabajar por un sueldo, como todo el mundo.

¿Qué tanto empleo generan?

Casi 2.000 empleos directos e indirectos. En la mina hay unos 1.000 empleados directos. Y más de 100 en Edla (Esmeralda de los Andes). Entre todas las compañías, suman cerca de 1.300 empleos directos. De esos son 1.000 mineros, operarios, ingenieros, geólogos. Casi todos los obreros son de la zona.

¿Piensan expandirse a otros países?

Sí, claro. Hemos pensando en montar más negocios en China, Medio Oriente y también en Colombia, ahora estamos trabajando y estudiando en un plan para fabricar joyería en Colombia con joyeros locales.



¿Cuánto han invertido en el medioambiente?

Casi $ 1.000 millones el año pasado. Hoy, el Gobierno y el pueblo exigen cuidar el medioambiente. Trabajamos en eso, desde sembrar árboles, hasta cuidar el manejo de la tierra que sale de la mina, y del agua. No usamos químicos ni muchos explosivos que pueden dañar las esmeraldas.

¿Qué tecnología de última generación manejan?

Por ejemplo, la ventilación de la mina, las técnicas que utilizan los geólogos para buscar las vetas, las áreas, las zonas. En vez de los viejos túneles, tenemos rampas que están mecanizadas, camionetas especiales para sacar la tierra, taladros automáticos.



¿Cree que pueda renacer la guerra verde?

No, y hay varias razones. La presencia del Gobierno es más fuerte en la zona. Las compañías son más estables y formales. Muchos de los protagonistas de la guerra verde ya están muertos o viejos, o están en la cárcel o extraditados. Para tener una guerra necesitas dos lados, y ya no hay nadie para pelear. En ese tiempo, el negocio era para ellos, ahora ya es para la compañía, para los obreros y la nación.



YOLANDA AMAYA

EL TIEMPO

Twitter: @yolandaamaya04