Entrevista a Ardila Lülle/ momentos duros y consejos a nuevos empresarios

El domingo 23 de octubre del 2005, EL TIEMPO publicó esta entrevista con el industrial Carlos Ardila Lülle, hecha por Adriana Camargo Gantiva, entonces periodista de la sección de Economía y Negocios.

Ardila falleció el pasado viernes 13 de agosto en Cali. En esta entrevista, el empresario habló de innovación, responsabilidad social, empleo, de sus momentos difíciles en los negocios, y de la posibilidad de vender sus empresas.



Esta es la entrevista:

Carlos Ardila Lülle llega puntual a todas las citas Sin embargo a la hora de conceder entrevistas es esquivo y hace todo lo posible para evitarlas. Un ejército compuesto por más de diez hombres lo custodia y para llegar a él es necesario atravesar más de tres robustas puertas de seguridad.



Y no es para menos, se trata del dueño de uno de los conglomerados más grandes del país, con ventas que superan los 3,5 billones de pesos, según el balance del año pasado.



Teníamos una cita para las 3:00 de la tarde, pero minutos antes mandó decir que se sentía indispuesto y en esta ocasión la entrevista tampoco podría ser. Pasaron cerca de cinco minutos cuando su asistente me informa que había cambiado de opinión y que por favor esperara un poco. "El es todo un caballero y es incapaz de fallarle a su cita, a pesar de que no se siente muy bien", dijo.



¿Su estado de salud es delicado? le pregunté. "Solo exámenes de rutina, pero siga, ya está listo para hablar con usted".



Al entrar en su oficina pude constatar que a pesar de ser uno de los cuatro hombres más ricos de Colombia es una persona sencilla. Estaba reunido con sus asesores, programando la agenda para la próxima semana. El martes será condecorado durante un foro de responsabilidad social y el viernes viaja a Cali a inaugurar una nueva empresa. A pesar de todo decidió hablar para EL TIEMPO de los temas de actualidad.



¿Cómo recibió la noticia de la reelección?



Es excelente para el país No lo cree usted? Garantiza la continuidad y el apoyo a la gestión empresarial.



Muchas empresas colombianas están siendo vendidas a inversionistas extranjeros. ¿Cómo ve ese movimiento, y cómo afecta el empleo y la economía?



El hecho de que varias empresas colombianas estén siendo vendidas a inversionistas extranjeros es consecuencia de la galvanización de la economía y de la apertura de los mercados a inversionistas internacionales. Sin embargo, creo que estas empresas seguirán siendo manejadas con las mismas directrices y seguirán aportando al desarrollo del país.



¿La Organización Ardila ha recibido alguna propuesta de compra internacional?



Ninguna.



¿Y si la recibe, estaría dispuesto a vender algunas de sus empresas?



No he contemplado esa idea. Yo soy solo y seguiré solo sacando mis negocios adelante. Tengo mucho apego por mis empresas. Me gusta estar la mayor parte del tiempo en Colombia, y no me gustaría salir de ninguna de ellas.



Con su amplia trayectoria, ¿qué consejo les da a los nuevos empresarios?



Lo primordial es que tengan claros y bien estudiados los planes de negocio originales, que traten de conseguir recursos propios y eviten acudir a la financiación de terceros. También es importante que manejen desde el principio una política de austeridad en los gastos, y que escuchen al cliente para conocer sus necesidades.



¿Cuales han sido los momentos más difíciles de Carlos Ardila?



Durante mis más de 50 años de ejercicio empresarial he encontrado múltiples dificultades. Por ejemplo, la lucha desigual que libré desde Gaseosas Lux hacia gaseosas Posada Tobón, la toma del control absoluto de Postobón, los problemas de los años 80 que afectaron a Coltejer, la competencia de Bavaria con Cervecería Leona, y las crisis económicas de los años 98 y 99. Son cosas que me han golpeado fuerte pera la constancia me ha ayudado a salir a flote.



Un tema de moda es la responsabilidad social empresarial. ¿Qué significa este término para usted?



La responsabilidad social ha existido siempre en la mayoría de las empresas del país. El hecho de un desarrollo económico sostenido, de un mejor nivel de ingreso de los colombianos y de la atención de las necesidades básicas de las mismos hacen que hoy en día se hable más de este tema. Hay que entender que la economía varía mucho y la responsabilidad está en ajustarse para seguir con los planes de expansión.



¿Ajustarse significa disminuir el número de trabajadores?



Nuestra empresas trabajan con la gente que se necesita. En la Organización hay 27.000 trabajadores directos. En ocasiones hemos tenido más, y en otras, menos. Ante las crisis hay que reducir y no hay nada que hacer, pero yo creo que la apuesta de las empresarios debe dirigirse a incrementar las inversiones para aumentar el empleo.



¿Las condiciones están dadas para invertir?



Las condiciones socioeconómicas del país han mejorado en los últimos 50 años, pero considero que todavía hay mucho camino por recorrer. Aquí lo importante es innovar y buscar nuevas oportunidades de negocio.



¿Como aplica esta filosofía la Organización Ardila Lülle?



Por ejemplo, el próximo viernes inauguraré la primera planta de alcohol carburante en el Valle del Cauca, para el país. Esta planta tendrá una inversión de 28 millones de dólares, generará 200 empleos directos e indirectos para la región, y ampliará la oferta de combustible. Otro de los puntos en que venimos trabajando para fortalecer nuestras empresas y garantizar el trabajo es en la ampliación de la planta de Coltejer, donde la inversión supera los 30 millones de dólares. La idea es aumentar la producción de índigo y exportarlo a EE. UU. mediante maquila.



¿Cómo ve el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, y cómo deben prepararse los empresarios?



El TLC con los Estados Unidos tiene como objetivo principal abrir mercados recíprocos para un comercio más eficiente de bienes y servicios. Se trata del mercado más importante y de mayor poder adquisitivo en el mundo, y los colombianos debemos aprovechar esa oportunidad para desarrollar nuevos mercados y competir con todos los países presentes en esos mismos escenarios.