‘Habrá pérdidas para el 80% del empresariado’: Arturo Calle

Con la autoridad de ser el fundador de una de las empresas que no tocó su planta de personal durante la pandemia, el empresario paisa Arturo Calle habla de la crisis que atraviesa la economía por los cierres intermitentes y por el cambio de reglas de juego. Se refiere al empleo, al ajuste tributario que se requiere y a lo que viene para la economía y la política.

¿Qué hay detrás de tantos letreros en locales comerciales de ‘se vende’ o ‘se arrienda’; cómo está el empresariado, de cara al segundo pico de la pandemia?



Detrás de esos letreros hay una economía muy difícil, que se está cerrando permanentemente. Todos los días, las normas cambian. Abrimos, y a los 8 o 15 días hay un cambio que no se esperaba. Yo creo que esto está haciendo un daño muy grande. Estamos trabajando de una manera exageradamente difícil y no tenemos un horizonte para el manejo de nuestras empresas.



Lo que necesitamos es que la vacuna llegue lo más pronto al país para regular una situación tan difícil. Los empresarios se gastaron las utilidades de varios años, y ya no tienen caja.



Pero hubo unas ayudas del Gobierno para pago de nómina…



Lo que hizo el Gobierno indudablemente nos ayudó mucho. Sobre los salarios mínimos nos ayudó con un 40 por ciento. La firma Arturo Calle y las firmas del país que nos beneficiamos estamos muy agradecidos con el Gobierno, pero nuestros gastos, no solo en nómina, son exageradamente altos.



No somos críticos de este gobierno. Uno no puede criticar a un gobierno al que le llegó una situación de un momento a otro desconocida para el mundo entero y que todos los días es algo diferente.



El Gobierno se acuesta, a las 8 horas se levanta y todo le ha cambiado en su parte administrativa, en la salud del pueblo colombiano, en la vacuna que no llega pronto.

Es muy difícil gobernar con una situación de estas. Pero creo que el presidente Duque, hasta donde es posible, ha bregado a manejar la situación de esta crisis de acuerdo a como se ha ido presentando.

Impuestos

¿Qué advertencia hace con la reactivación del calendario tributario, si los impuestos no se ponen a tono con lo que está pasando con la pandemia?



En los centros comerciales se está presentando una desocupación impresionante; los inquilinos y propietarios no están pudiendo pagar en un porcentaje muy alto los costos de administración. Y tienen una competencia muy grande, como el comercio electrónico.



Los municipios deben ser muy conscientes y el Gobierno Nacional de que la propiedad ya no vale lo que valía antes. En Estados Unidos se han cerrado más de 14.000 medianos centros comerciales.



El mercado de las propiedades, oficinas, industria, propiedades de hotelería, todo eso, ha perdido hasta el 50 por ciento de su valor. No hay quien compre. El que va a comprar para alquilar no tiene a quien alquilarle, y el que quiere comprar para montar un negocio, pues, quién va a montar un negocio en la actualidad cuando todo se cierra.



El Gobierno Nacional y los alcaldes tienen una responsabilidad muy grande de apoyar y no acabar, con esos altos impuestos de hoy en día que son impagables. Se les acaba una economía legal que paga impuestos que genera empleo.



¿Y usted qué propone ante eso, ha hablado con los alcaldes?



He propuesto que se haga una corrección. Que la propiedad raíz cambió de precio. Que cobren lo que vale hacer un centro comercial, el valor de la tierra, el valor de la construcción y lo que se gana el constructor y punto. He propuesto impuestos justos. Pero ¡Dios mío bendito!, cómo le ponen un valor comercial en Unicentro Bogotá de 45 millones de pesos metro. Construir con todo y utilidad no vale más de 12 millones de pesos.



Algo más: creo que no hay necesidad de que este año todos los que tienen sus locales comerciales cerrados –otros sin vender, otros sin poder pagar los impuestos– salgan a la calle a reclamar unos derechos justos. Espero que eso no suceda en el país. Porque le haría un daño muy grande. Cuando el mundo entero sepa que empresarios serios y correctos ya están en la plaza pública.



He hablado con Catastro Bogotá, con Catastro Medellín y hay que decirles a todos los departamentos. Los centros comerciales también les están diciendo a los alcaldes. Es una situación tan grave como la pandemia, si no más.



Muchos de los gastos que vienen son para pagar las deudas adquiridas por la pandemia, lo que lleva a hablar de reforma tributaria. ¿Cómo buscar más ingresos sin ahorcar a las empresas o a las personas?



¿No dicen que la corrupción se lleva entre 25 y 30 billones? Eso es más de dos reformas tributarias. ¿No dicen que la evasión del IVA puede estar también entre 25 y 30 billones? Ahí tenemos 50 o 60. ¿No dicen que la evasión de renta puede estar en más de 40 billones? Eso no lo dice Arturo Calle, lo dicen las estadísticas. Ahí está la plata. Eso es cuestión de control.



En impuesto de renta hay que poner impuestos justos, pero que todos paguemos, porque el país es de todos, no de unos pocos que somos los que pagamos impuestos.

Ahí está la plata, lo que sucede es que si yo no me agacho y la recojo, pues ahí queda en el suelo permanentemente.

Economía en 2021

¿Qué prevé que va a pasar este año?



Este año va a generar, fácil, pérdidas para el 70 o el 80 por ciento del empresariado. Y van a tener que recurrir a la parte difícil, que es la bancaria, adquiriendo deudas. Afortunadamente, en este momento se pueden adquirir compromisos bancarios con unos intereses más bajos. Los ingresos para el Estado van a ser muy difíciles porque no se van a generar utilidades.



Si el Gobierno Nacional y los departamentos no son conscientes de todo esto, se van a quedar con todos los bienes del empresariado. ¿Qué van a hacer con ellos?, pues tenerlos en una bodega, esa bodega se va a llamar Colombia.

Empleo

El Dane dice que el desempleo en noviembre ya había bajado hasta 13,3 por ciento. ¿Se diría que se está reactivando la economía?



Primero, no se está reactivando la economía; al contrario, va para atrás. Y dos: respeto ciento por ciento lo del Dane. Pero para mí, Arturo Calle, pasa del 17 y puede estar en el 20. Lo que sucede es que la mayoría de esa gente se tuvo que trasladar, al no conseguir empleo formal, a la economía informal. Y la economía informal es un desempleo impresionante. Entonces yo pregunto: si hace un año, antes de la pandemia, el desempleo era de 10 por ciento, ahora con cierres de empresas, ¿apenas un 3 por ciento creció el desempleo en relación con hace un año?



¿Qué se podría cambiar en el código laboral que facilite la contratación, que anime a los empresarios a dar más trabajo?



Que se pueda contratar el día a la hora que quiera y el tiempo que quiera. Ah, que yo quiero trabajar en tal parte y me dan trabajo tres horas, voy las tres horas y punto. Así de sencillo. Es que no se le puede decir al que necesita y quiere trabajar que no puede porque lo que tiene que trabajar es tantos días y tantas horas. ¡Eso es una infamia! La parte laboral en este país debe ser libre, y contratar libremente, por encima del mínimo, lo que le paguen a uno el tiempo que quiera.



También soy partidario de que el trabajador reciba un salario integral. Que le llegue con sus prestaciones y todo. Él es quien lo debe aprender a manejar, no es el Estado ni el empresario. Cada uno con su responsabilidad. El que quiere ahorrar porque quiere vivienda, que aprenda a ahorrar. A la gente hay que enseñarle a ser responsable.



¿Eso no será desmejorar la situación del trabajador colombiano?



Yo les pregunto a ustedes: si están desempleados y los llama otro medio de comunicación y les dice que necesitan media hora o dos horas y ustedes necesitan dinero para sobrevivir, ustedes pueden trabajar esas horas; y si no lo hacen porque no quieren, allá ustedes. Eso no quiere decir que haya desmejoramiento. Ahora, hay que decirle al empresariado ‘sean responsables’. Es que uno es empresario no solo para tener una empresa, sino para pensar en grande, pensar en país. Tener instituciones, tener fundaciones.

Política

¿Lo está haciendo bien el gobierno de Claudia López frente al tema empresarial?



Mmmm, difícil esa pregunta. Muy difícil… La doctora Claudia debe estar más cercana al empresariado. Contar más con el empresariado. Es una persona bastante capaz. Pero frente a las empresas que desarrollan la ciudad, que pagan los impuestos y que le ayudan desde todo punto de vista a Bogotá, es importante que cuente con ellas.



Usted es uribista, ¿ve a Tomás Uribe como ‘el que dice Uribe’ para el 2022?



¡Cómo que “ve”! Tomás mismo lo dice. “Yo soy empresario. No conozco sino de empresa; yo no soy político, soy el hijo de un político, le ayudo, acepto la política”. Él no es para ser candidato presidencial. Él lo reconoce. Algo más: Arturo Calle le dijo a Tomás: “Mirá, todos los días dicen… y esto le hace tal vez un daño al partido y a veces a tu papá”. Y salió un artículo con lo mismo que le dijo a Arturo Calle: “No soy político, soy empresario”.



¿Y entonces quién?



¿Entonces quién? Entonces me estoy callado… Por ahora, el país, en cuanto a la derecha, no ha encontrado quién. Y están en el momento de que a ese quién, ¡ya!, le queda año y pico para recorrer el país, para que lo conozcan y para que nos diga cómo se gobierna un país. Este país ya no se puede manejar a base de política. Esto es una industria y hay que manejarlo con un carácter de industria, con un carácter de economía, con un carácter de buenas inversiones.



MARTHA ELVIRA SOTO FRANCO

MAURICIO GALINDO CABALLERO

Editores de EL TIEMPO