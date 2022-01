Al cumplirse casi 20 años de haberse acogido a la ley de reestructuración, la compañía Enka, que nació en 1964, anunció este miércoles que logró cumplir todos los acuerdos y pagar los 320.000 millones de pesos que tenían en deuda.

Álvaro Hincapié, presidente de la compañía, habló en diálogo con EL TIEMPO de cómo fue el proceso de cambiar el modelo de negocio y reinvención, así como los planes para el futuro, entre los que se encuentra una nueva planta en Girardota, Antioquia.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Enka, Álvaro Hincapié, lidera la transformación de la compañía. Foto: Archivo / EL TIEMPO

- Salieron del proceso de reorganización, ¿cómo lo lograron?



Terminamos el proceso de reestructuración bajo la Ley 550, una historia larga de 19 años, en donde la compañía se ha podido reinventar; apalancados en la innovación, decidimos evolucionar y hoy somos más fuertes. Como resultado de esto, la compañía está fortalecida financieramente, podemos decir que completamos con éxito el acuerdo de reestructuración, el cual se cumplió cabalmente con todos los compromisos con los acreedores.



Cuando ingresamos a la Ley 550 no éramos capaces de pagar las deudas, que representaban 320.000 millones de pesos. Hoy, al tener un endeudamiento a cero, tenemos una amplia capacidad de financiamiento para continuar creciendo en economía circular y productos de valor agregado como la nueva planta de botella a botella, que está en proceso de instalación.



(Lea también: Con nuevas opas podría haber mayoría de Gilinski en junta de Bancolombia)



-¿Qué cosas cambiaron en el modelo de negocio?



En los 70, las patentes estaban en manos de los países occidentales para producir, en general, fibras sintéticas; una vez se vencen las patentes, los asiáticos deciden incursionar en este sector, esto impactó directamente a la compañía, llevando a que Enka se tuviera que acoger a la reestructuración, nuestras capacidades en ese momento estaban en un mercado de commodities, lo que llevó a reinventarnos; cambiamos nuestro modelo a un enfoque en productos de alto valor agregado, lo contrario a lo que hacíamos, diversificamos los mercados e incursionamos en la economía circular.



En este proceso fue clave desinvertir en negocios que para nosotros eran poco rentables, como los commodities; hoy, las ventas, por ejemplo, de poliéster para el sector textil representan un 9 por ciento del total de las ventas, cuando en el 2002 representaban un 40 por ciento; adicionalmente, nosotros fabricamos botellas PET a partir de derivados del petróleo y hoy se fabrican a partir de botellas posconsumo recicladas; otro hito fue la actualización tecnológica, invertimos en maquinaria de última tecnología y pudimos desarrollar productos especializados y abrir nuevos mercados.



-Alcanzando este punto de endeudamiento cero, ¿qué viene en capacidad de financiamiento?



Esa es la gran ventaja de la compañía hoy: es que con un endeudamiento cercano a cero se nos abre una capacidad para enfrentar nuevos proyectos, como esta nueva planta de botella a botella que nos exige hoy requerir el doble de las botellas que consumimos, nos va a permitir pasar de reciclar 3 millones de botellas al día a reciclar seis millones, eso va a hacer que la compañía sea una de las líderes mundiales en el reciclaje de PET.



(Le puede interesar: Formulan pliego de cargos a Sayco por presunto abuso de posición de dominio)

Nos reinventamos con un enfoque hacia la economía circular y productos especializados en el mercado de valor agregado FACEBOOK

TWITTER

-¿Qué ha pasado en materia de exportaciones?

​

Si comparamos con cuando empezamos en la Ley 550, las exportaciones se han multiplicado por 2,3 veces, y en el 2002 el 55 por ciento de las exportaciones eran a países de la CAN y estaban lideradas por Venezuela, hoy solo representan el 6 por ciento, lo que nos ha permitido enfocarnos en otras regiones que demandan productos de alto valor agregado; hoy por hoy, Estados Unidos, México y Canadá representan el 21 por ciento de las ventas, que son mercados a los que antes no llegábamos.



Nos convertimos en el principal productor de hilos y lona para llantas de nailon 6 en América, tenemos una participación superior al 60 por ciento, nos convertimos en aliados de los principales fabricantes mundiales de llantas, así como el principal productor de fibras y filamentos sintéticos de la región Andina. La conclusión que sacamos de esta reestructuración es que el 85 por ciento de los productos que hoy fabricamos no los producíamos en el 2002, nos reinventamos con un enfoque hacia la economía circular y productos especializados en el mercado de valor agregado.



-¿Cómo lograron las inversiones que requerían para el cambio de modelo?

​

Enka, estando bajo un acuerdo de reestructuración, en el 2007 salió a bolsa y se logró capitalizar el 70 por ciento de las acreencias que tenía, porque ya se creía en el modelo que la compañía tenía en ese momento, eso facilitó mucho que los nuevos ingresos se pudieran utilizar en los nuevos proyectos, eso es lo que nos ha permitido invertir, a la fecha, 160 millones de dólares.



(Siga leyendo: Ayudas protegieron a más de 400.000 trabajadores amenazados por el paro)



-¿Cómo va a funcionar la nueva planta?

​

Esperamos que entre en operación a finales de este año, esta planta nos va a permitir doblar nuestra capacidad en productos de reciclaje; hoy, en la compañía más del 50 por ciento de lo que nosotros fabricamos proviene de materiales reciclados, con la nueva planta vamos a estar por encima del 70 por ciento, vamos a pasar de reciclar tres millones de botellas al día a seis millones de botellas. Va a estar ubicada en Girardota. Hoy se trabaja con cerca de 10.000 recicladores, y con la planta vamos a llegar a más de 20.000 recicladores.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Más noticias

Colombia crecería por encima de lo previsto a largo plazo, según la Ocde

Así puede invertir en acciones de empresas que cotizan en bolsa

Habi, inmobiliaria virtual, compra a Okol, de México