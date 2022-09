El Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que tomó dos medidas con las que busca mitigar el impacto que está teniendo en sus clientes, tanto en los de Antioquia y Medellín, como en los que atiende su filial Afinia en la Costa, el aumento de los precios de energía en el 2022.



De acuerdo con la empresa, se tomó la iniciativa de explorar de manera voluntaria el precio base de los contratos de energía para generar alivio en la tarifa de los usuarios, al tiempo que revisará el indexador para que no siga creciendo al ritmo que lo venía haciendo, con el propósito de que se mitigue el potencial incremento de las tarifas de este servicio para los usuarios.



El anuncio lo hizo, en el marco del congreso de Andesco que se lleva a cabo en Cartagena, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso.



El directivo indicó que estas medidas se toman de acuerdo con conversaciones con el alcalde y presidente de la Junta Directiva de EPM, las cuales incluyen determinaciones en los segmentos de distribución y comercialización.

Y agregó que, al mismo tiempo, mientras salen las medidas regulatorias o normativas, el Grupo EPM también va a irse por la opción tarifaria de menor incremento, mecanismo con el que los aumentos se difieren a un plazo mayor, para no generar un impacto inmediato en las tarifas.



“Vamos a empezar a subir solo el 0,6 por ciento, lo mínimo que nos permite la regulación colombiana en el cobro de energía”, explicó.



Carrillo dijo que la opción tarifaria, que es un esfuerzo importante de las empresas, permite que no haya incrementos inmediatos de las tarifas y que estos se hagan progresivamente, en la medida de lo posible.

Con Afinia, la inversión a realizar en 10 años suma $ 10 billones, cifra que se deberá remunerar con las tarifas a los usuarios. Foto: Afinia

“La opción tarifaria en Colombia está costando entre 4 billones de pesos y 4,5 billones de pesos al año. Esto es lo que las empresas están dejando de recibir hoy y van a cobrar después. No es un regalo, es un aplazamiento para los usuarios”, precisó.



Se calcula que de esos 4 billones de pesos para 2022 el Grupo EPM está aportando 2,5 billones de pesos, lo que indica que sería la suma que las empresas del Grupo EPM están dejando de obtener este año 2,5 billones de pesos que van a recibir después.



De estos 2,5 billones de pesos, 1,3 billones de pesos son de la filial Afinia, que presta sus servicios en la región Caribe, en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar.



“Esto somos capaces de hacerlo siempre y cuando se den los pagos oportunos de los subsidios de energía por parte del Gobierno Nacional y que las autoridades nos acompañen para poder generar este tipo de alivios a la comunidad, que iniciarán de manera inmediata si logramos estos dos acuerdos, en una iniciativa que venimos trabajando tanto con el Gobierno como con los gremios”, enfatizó Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM.

El caso de la filial Afinia

Sobre el tema de Afinia, filial del Grupo EPM que presta el servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y parte del Magdalena, el gerente resaltó que el Grupo EPM no quiere irse de este territorio; sin embargo, señaló que debe darse una conversación racional sobre el tema de tarifas de la energía eléctrica, la inversión en esta región, sumado a la calidad del servicio.



“Cuando se convoca a una empresa como EPM para que llegue a estos territorios e invierta 10 billones de pesos en los próximos 10 años, es razonable que haya una incomodidad en el bolsillo de las personas. Hay que elegir qué se quiere. Si se hacen 10 billones de inversiones que lastimosamente hay que llevarlas a la tarifa para tener un servicio con excelencia, porque nosotros no sabemos prestarlo de otra manera, pero si la discusión es no haga eso, baje tarifa, nosotros no somos el actor para eso y no quisiéramos serlo”, concluyó.