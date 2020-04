Eternit recicla para hacer sus productos más sustentables

Con sus operaciones paralizadas debido a la cuarentena por el coronavirus, las directivas de Eternit, empresa mexicana que cumple 78 años en Colombia, esperan que se supere pronto esta coyuntura para retomar sus planes de transformación iniciados hace ya cinco años, y que implican cambios en sus procesos de producción por el uso de materias primas más amigables con el medioambiente.

Miguel Rangel Galvis, director general de Elementia, región Andina, y presidente de Eternit Colombia, le contó a EL TIEMPO cómo los afecta esta emergencia, el elevado precio del dólar y de los cambios que se están dando en la organización.

La cuarentena los toma, como a muchos, en pleno cambio, ¿qué tanto afecta esto los planes de la compañía?

La situación sin duda nos impacta porque hay mucha incertidumbre, pues no sabemos esto hasta cuándo va. Como sabe, la compañía es mexicana y tenemos presencia en varios países de la región, pero no hay un plan integral para todos porque cada coyuntura es diferente. Ahora estamos en el propósito de cuidar la salud de nuestros empleados, fijando protocolos basados en recomendaciones de la OMS y tratando de preservar todo.



Tenemos una reunión diaria del comité directivo de la compañía, me refiero a Elementia, nuestra matriz, en la que analizamos qué está pasando y las decisiones que podemos tomar, haciendo ajustes sobre la marcha.

¿Cómo atienden el mercado hoy en día?

La operación en Colombia sigue caminando relativamente normal, pero con la cuarentena, luego habrá que ver cómo se reactiva.



Hablamos con el director de Integración Económica porque el Presidente (Duque) dijo que no se iba a frenar el tema de intercambio comercial. No obstante, nosotros tenemos paradas 15 tractomulas en la frontera con Ecuador. Una cosa es decir que pasa la mercancía, pero al final los camiones los manejan las personas, entonces, si el conductor pasa, se tiene que quedar 14 días en Ecuador y al revés. Por lo tanto, esos protocolos los están trabajando y les están buscando soluciones para que eso no se frene, pero es muy incierto lo que se vive en este momento.

¿Qué tanto los impacta el disparo en el dólar?

Es una locura y nos toca reaccionar con precios porque estamos hablando de un dólar rondando los 4.200 pesos, lo que es un impacto muy fuerte para cualquier compañía.



Algunas de nuestras materias primas (resinas plásticas) que dependen del petróleo nos llegan más costosas, pero por el alza del dólar, no por los del petróleo, que tardan más en reaccionar y eso nos hace ajustar precios al mercado para proteger la rentabilidad.



¿Cómo van los planes de transformación?



El tema de sostenibilidad lo estamos viendo en varias áreas. Por un lado, trabajar en productos que tengan una economía circular, como los techos de polipropileno elaborados con resinas reciclables, que se hacen a base de desechos de la industria flexográfica como empaques de papas, tapas de envases y etiquetas, lo cual una vez reprocesado forma parte de la materia prima para productos como los techos; 65 por ciento de lo que se utiliza es reciclado.

¿Esta práctica se usa en otros procesos?

Por supuesto, es un mandato de nuestro presidente Fernando Ruiz. Es un plan que se está montando desde el 2015 y está orientado a todas las plantas del grupo.



En productos de cementos tradicionales, como los techos ondulados, iniciamos un proceso de transformación tecnológica y a finales del 2017 dejamos de usar asbesto, lo reemplazamos por una fibra sintética denominada PVA o polivinilo de alcohol, también celulosa virgen y reciclada, que viene de cartones y bolsas de cemento. Utilizábamos cerca del 20 por ciento reciclado y ya venimos en 55 por ciento, orientado a ser mucho más responsables, y esto se traduce en beneficios económicos.



¿Qué es lo que mueve esa transformación?

Todo el tema de sostenibilidad tiene que ver con la misma permanencia de la compañía. Eternit lleva 78 años en Colombia, nos estamos moviendo hacia la construcción liviana que es sostenible, no consumo de aguas, construcción en seco y los tiempos de construcción son 50 por ciento menos frente a la construcción tradicional. Hemos invertido más de 10,2 millones de dólares y este año estamos concentrados en la reconversión de equipo para ser más productivos en la planta de Barranquilla. Este es un año complejo, teníamos unas inversiones propuestas, pero ahora con esta situación toca tener cuidado con la casa porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar parados.

‘Fuimos muy responsables en el uso de asbesto’

Miguel Rangel es consciente de los riesgos y peligros que conlleva el uso del asbesto, materia prima que antes del 2017 usaba Eternit en la elaboración de tejas y otros de sus productos.



Sin embargo, el directivo dice que la compañía siempre ha sido consciente de ese riesgo, pero así mismo ha sido muy responsable en su manejo.



“Como riesgo ocupacional, nosotros siempre lo tuvimos controlado y con un seguimiento permanente a todos nuestros empleados, con exámenes médicos y controles bastante altos. Estamos tranquilos frente a esa responsabilidad; de lo contrario, no seguiríamos siendo Eternit”.



