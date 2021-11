Grupo Sura saldrá a buscar socios estratégicos

En medio de la oferta pública de adquisición que anunció hace unas semanas el Grupo Gilinki para hacerse a una participación de control en el Grupo Nutresa, del cual es socio el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura), esta última holding de inversiones dio a conocer su intención de abrirse más a la llegada de nuevos socios.



Según reveló la compañía a la Superintendencia Financiera, para avanzar en la generación de valor al Grupo Sura, a sus socios y a sus grupos de interés, la junta directiva de la compañía autorizó a la administración, en cabeza de Gonzalo Alberto Pérez, para contratar los asesores requeridos, bien sea banca de inversión, asesoría legal y otros), para continuar en el proceso de búsqueda de posibles socios estratégicos interesados en tener una participación no controlante en Grupo Sura.



“Este proceso parte de reconocer el aporte invaluable que han hecho a los negocios del Grupo Sura los socios nacionales e internacionales de talla mundial que como accionistas le han acompañado durante varias décadas en diversas compañías del portafolio”, destacó la compañía.



Y agregó que el conocimiento experto, el ser referentes en sus industrias y el compartir la filosofía empresarial del Grupo Sura, que busca generar valor económico y social, son aspectos esenciales para la compañía en cuanto al desarrollo de sus proyectos e inversiones.



Fuentes del Grupo Sura señalaron que este nuevo proceso no guarda ninguna relación con la reciente oferta del Grupo Gilinski sobre Nutresa, compañía en la que el Grupo Sura tiene una participación mayoritaria, pero no controlante, del 35,25 por ciento.



