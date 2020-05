Las 29 movidas empresariales que no se ‘contagiaron’ por el covid-19

Entre marzo y mayo – en medio de la declaración de la pandemia de la covid-19 por la organización Mundial de la Salud (OMS), a lo que siguió una crisis económica orbital- se observa en Colombia un buen número de adquisiciones y fusiones empresariales, particularmente de negocios acordados a finales del 2019 o en el primer bimestre del 2020, según la firma Posicionare S.A.S.

A nivel global, según la consultora Refinivit, las fusiones y adquisiciones han caído 33 por ciento en lo que va del año, a 762.600 millones de dólares, frente al mismo periodo de 2019, lo que lo convierte en el nivel más bajo desde el 2013.



En noviembre, la consultora de servicios legales Baker McKenzie además ya había señalado que la actividad de fusiones y adquisiciones en Latinoamérica se reduciría de 90.000 millones de dólares en el 2019 a 77.000 millones de dólares en el 2020, y existía el riesgo de que la región no escapara de la tendencia global de recesión que se venía venir.



La empresa pronosticó entonces una caída del 25 por ciento a nivel mundial, de 2,8 billones de dólares a 2,1 billones de dólares. Sin embargo, para Colombia estimó que se elevarían desde los 1.335 millones del año pasado a 2.904 millones de dólares en el 2020, es decir, el 117,5 por ciento. La previsión de las movidas de Baker & McKenzie sigue vigente aún en medio de la pandemia.



Además, en los que resta de año se podría presentar un buen número de reorganizaciones porque la situación actual de dificultades en el flujo de caja de muchas empresas dejará ‘heridos’ en el camino en Colombia.



Lo anterior significa que por un lado, saldrán a la venta activos cuyos dueños necesiten liquidez y por el otro las empresas que tienen suficiente efectivo o la crisis las cogió mejor paradas buscarán oportunidades, a través de adquisiciones de otras compañías.



“Las adquisiciones empresariales van a estar muy activas en los próximos meses porque habrá muchas compañías necesitando vender activos para sobrevivir”, asegura por su parte el presidente de Ashmore Management Company Colombia, Camilo Villaveces Atuesta.



No obstante, el directivo considera que los precios (de activos y compañías) van a caer sensiblemente.



La devaluación es un atractivo ahora de las compañías colombianas, frente a potenciales empresas compradores del exterior, pero se estima que seguirán primando en las decisiones fundamentales económicos como los ingresos, los flujos futuros de caja y el tiempo de recuperación de la inversión.

Las fusiones

Aquí, los 29 negocios sobre activos y empresas en Colombia que se han concretado en los últimos 65 días.



1 y 2. CARIBE MAR Y CARIBE SOL. Estas compañías nacieron de la separación de los negocios de Electricaribe y fueron vendidas, respectivamente, a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Consorcio Energía de la Costa (CEC), que a su vez está integrado por Latin America Capital Corporation y la Empresa de Energía de Pereira (EEP).



3. EUROCERÁMICA. Esta productora de materiales para construcción fue enajenada al grupo mexicano Lamosa.



4. OCCIDENTAL DE EMPAQUES. El 50 por ciento del capital de esta firma estaba en manos del Grupo Argos y fue adquirido por Smurfit Kappa Group, firma irlandesa que es dueña de Cartón Colombia.



5. CODISERT. Esta compañía es un prestador de servicios de televisión e internet en Buenaventura que pasó a manos de Comcel (Claro).



6. DROPOPULAR. Esta empresa de distribución era controlada por la familia antioqueña Cock Gaviria y fue adquirida por Unidrogas.



7. PINTURAS ALGRECO. La marca y las líneas de producción de la compañía operadora en Colombia de Algreco fueron adquiridas por un ‘joint venture’ (alianza), liderado por la puertorriqueña Master Paints Chemical. Los activos estaban bajo el control de la firma estadounidense Hexion Corporation.



8.HOCOL. Esta filial de Ecopetrol concretó la adquisición, a la estadounidense Chevron Petroleum Company, del 43 por ciento de participación en los contratos de explotación de los campos de gas Chuchupa y Ballena, en departamento de la Guajira. De esa manera, Ecopetrol completó una participación del ciento por ciento, pues directamente posee el 57 por ciento.



9. FLORA GROWTH. Esta firma canadiense compró a principio de año la marca de jugos Mambe, el laboratorio farmacéutico Cronamed y abrió una división local de distribución de su línea de productos de belleza Flora Beauty. Sin embargo, en marzo declaró estratégicos sus negocios en el país y adquirió el 90 por ciento del capital accionario de la firma bogotana Breeze Laboratory S.A.S. , a Latin Canada Pharma.



Breeze Laboratory se enfoca en fabricar productos de dermatología cosmética como emulsiones nutritivas, protectores solares y tratamientos aclarantes para axilas y pliegues de la piel de la mujer bajo la marca Intimate.



10.GODADDY. Esta firma estadounidense anunció la compra del negocio de registro de Neustar Incorporated, que es la dueña de CO Internet S.A.S. (Colombia), empresa que también en medio de la pandemia ganó la licitación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) para operar por cinco años el dominio .co.



11.QUESTCAP. Esta compañía finiquitó una transacción para adquirir el 49 por ciento de las acciones en circulación de la canadiense Athletics & Health Solutions, firma que logró el contrato de Dimayor para diseñar las pruebas y los protocolos de bioseguridad y reanudar, a puerta cerrada, los partidos del fútbol profesional colombiano.



12. LATIN AMERICA CELLULAR HOLDINGS (LCH). Esta firma española –que es la tenedora de las acciones de las operadoras de comunicaciones de Telefónica en Latinoamérica– elevó del 8 por ciento a 67,5 por ciento su participación en Colombia Telecomunicaciones (ColTel).



13.EVOLVERE CAPITAL. La matriz de la cadena española de clínicas Dentix traspasó 52 dentisterías en Colombia a ese fondo de capital privado, que en nuestro país es socio de organizaciones como la distribuidora de productos Tropi.



14. FRUBANA. Esta tienda digital, que se centra en abastecer de frutas y verduras a restaurantes y comercios, recibió 25 millones de dólares de capital fresco, por parte de los fondos GGV y Monashees y en una operación que contó con la participación de entidades similares como Tiger Global y SoftBank.



15. ALCYON CLOUD S.M.S. (SMSDIRECTOS.COM). Esta compañía colombiana – que ofrece servicios al gobierno, empresas y usuarios finales en lo relacionado con aplicaciones y contenidos digitales – fue adquirida por la estadounidense Iqstel.



16-17. BLUEBERRIES MEDICAL. Esta empresa canadiense cultiva y produce insumos a base de cannabis medicinal en Colombia y anunció la apertura de una instalación para insumos no psicoactivos en Zipaquirá (Cundinamarca), convirtiéndose así en su segunda de ese tipo con licencia en Colombia, por parte del Ministerio de Justicia. Adicionalmente, creó una empresa conjunta con QualCann S.A.S. Colombia para el desarrollo del nuevo cultivo.



18-19. MEDCOLCANNA ORGANICS. Esta firma canadiense invertirá 2,5 millones de dólares en un cultivo de cannabis medicinal en Colombia de la empresa Doña Blanca, que es de origen australiano. Así las cosas, la firma norteamericana tendrá el 70 por ciento de participación en el proyecto. Además, invertirá 1,5 millones de dólares para comprar el 15 por ciento de la firma Extralia Labs S.A.S. (Colombia), que por su lado es controlada por Medcolcanna.



20. FAMILIA DE LA VEGA. Este grupo de inversionistas adquirió la compañía Peregrine International Holdings, con lo que elevó su participación directa e indirecta en Medcolcanna al 10 por ciento.



21. ASIA BROADBAND. Esta compañía estadounidense, a través de su subsidiaria Asia Metals, concretó la compra del ciento por ciento de una mina en Colombia. La propiedad incluye un sitio de minería artesanal, que históricamente ha producido oro y plata. El precio de la adquisición fue de 4 millones de dólares.



22. ACON LATIN AMERICA OPPORTUNITIES FUND IV. Esta entidad adquirió una participación accionaria mayoritaria en la firma española Salesland, un proveedor de venta directa y servicios de ‘marketing’. Como parte de la transacción, el fundador de Salesand, Miguel Artero y el equipo administrativo de esta compañía seguirán siendo accionistas minoritarios significativos en una empresa que crearon recientemente con Acon en Colombia.



23. ROYAL ROAD MINERALS. Esta compañía, que igualmente es de origen canadiense, y a través de Exploraciones Northern Colombia S.A.S. (ENC), firmó acuerdos con los propietarios de las minas de oro informales La Candelaria y San Miguel, que están ubicadas entre los municipios de Los Andes y Sotomayor, en el departamento de Nariño. Como parte de los tratos, ENC recibirá una regalía trimestral equivalente al 3 por ciento del metal extraído de la concesión La Esmeralda y los derechos para explorar y comprar una participación accionaria del 70 por ciento en el proyecto.



24. MINEROS S.A. Esta empresa paisa firmó una alianza estratégica con la canadiense Royal Road Minerals para operar el proyecto Guintar & Niverengo, ubicado en Antioquia. Entre las cláusulas del acuerdo están que Mineros pagará a Royal Road un millón de dólares y tendrá la primera opción para quedarse con el 25 por ciento del proyecto más otro porcentaje similar, si destina 1,5 millones de dólares adicionales al programa de exploración de oro.



25. PARA RESOURCES. La anterior compañía, que también es canadiense, celebró un acuerdo definitivo con Mineros S.A. para adquirirle el ciento por ciento de su subsidiaria Operadora Minera SAS, por 5,5 millones de dólares. Operadora Minera posee el ciento por ciento de las operaciones auríferas La Ye Gold y sus respectivos derechos de explotación.



26. NUFARM. La empresa japonesa Sumitomo Chemical Company concretó la adquisición de la filial del grupo australiano Nufarm en Colombia, lo que hizo a través de la subordinada Sumitomo Chemical Chile.



27. IFOOD. Esta compañía de domicilios de comida y la firma Delivery Hero anunciaron un acuerdo para fusionarse con la plataforma colombiana Domicilios.com.



28. AQUALIA ROSARIO S.A.S. (COLOMBIA). Esta firma es de origen español y concretó el contrato que la faculta para asumir, por 14 años, la operación del acueducto del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander.



29. GRAN COLOMBIA GOLD. Esta minera canadiense firmó un acuerdo de intención con Renergética Colombia S.A.S., que es subsidiaria de la compañía italiana, Renergética S.P.A., para invertir en un proyecto de energía solar que generará 11,2 megavatios, en el municipio de Suárez, en el departamento del Tolima. La planta entrará en operación a final de este año, se integrará al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y tendrá un costo de 8 millones de dólares.



