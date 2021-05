En Tuluá y Buenaventura es donde más empresas cerrarían sus puertas

Las empresas registradas en Tuluá (municipio en el que el Palacio de Justicia fue incendiado), Buenaventura y Cali son las que más han considerado el cierre de su empresa debido a la situación actual de orden público que se presenta desde el pasado 28 de abril.



Así lo refleja la última encuesta de Ritmo Empresarial, en la que se evidenció que 16,4 por ciento de las empresas del Valle del Cauca y Cauca planean cerrar definitivamente su operación; 36,3 por ciento tiene la intención de reducir su capacidad instalada y 36,1 por ciento se quedaría igual.



Por sectores, las compañías que más están considerando el cierre son las que pertenecen al comercio (17,7 por ciento), seguido de la industria (17,5 por ciento) y de la construcción (16,9 por ciento).



Respecto al empleo, 41,8 por ciento de las empresas indicó que disminuyó el número de trabajadores en abril de 2021 frente al mes anterior. Las ciudades más afectadas también son Tuluá, Buenaventura y Cali.



“Los resultados son preocupantes. El 27 por ciento de la empresas de la región no está operando actualmente, solo 10 por ciento de las empresas lo hace de manera normal y 63 por ciento de ellas, de manera parcial, aprovechando solo el 40 por ciento de su capacidad productiva”, indicó Carlos Andrés Pérez, director de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali.



Por ciudades, las que presentan mayores dificultades son Buenaventura y Palmira, donde 48,9 por ciento y 33,6 por ciento de las empresas no se encuentran operando. A estas les sigue Cali, con 28,1 por ciento de las compañías paradas, y detrás se encuentra Buga, Tuluá y Sevilla, con 12,4 por ciento, 25,8 por ciento y 12,7 por ciento, respectivamente.



Por departamentos, hay mayor afectación en Cauca, donde 31,8 por ciento de las empresas no están operando mientras que en el Valle del Cauca la cifra es de 26,5 por ciento.



Entre las principales dificultades que encuentran para operar está el abastecimiento de materias primas e insumos, seguido de las dificultades de transporte y movilidad para llegar a clientes y de los bloqueos e inseguridad en las vías.



En concreto, los actos vandálicos están afectando a 9,8 por ciento de las empresas del Valle del Cauca y Cauca y 87,6 por ciento de estas indicó que el valor estimado de sus daños fue de hasta 50 millones de pesos.



La encuesta evaluó la percepción de 4.273 empresas de los dos departamentos entre el 14 y el 24 de mayo.



