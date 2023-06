Aunque el sector empresarial juega un papel importante en el crecimiento y desarrollo del país, no puede dejar de lado que también cumple un rol fundamental en la creación de bienestar social, aspecto en el cual aún queda mucho por hacer en la construcción de ese tejido social..



Es una tarea que no pueden olvidar y que, por el contrario se tiene que reforzar a través de la formación y la educación de la gente que le sirve a las empresas, señalaron varios líderes empresariales, quienes participaron en el panel 'Rol del sector privado', que hizo parte del VIII Encuentro Foro de Presidentes: 'El sector privado: aliado para el desarrollo de nuestra sociedad', realizado este martes en Bogotá.



Gustavo López Tobón, presidente del Foro de Presidentes; Carlos Alberto Londoño, presidente del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Raúl Grisales Giraldo, presidente del Consejo de Dirección de la Fundación El Nogal, bajo la moderación de Andrés Mompotes, director general en EL TIEMPO Casa Editorial, dieron sus puntos de vista sobre el papel que debe jugar el empresariado colombiano en la coyuntura actual.



Al referirse a ese aspecto, Carlos Alberto Londoño señaló que una de las mayores contribuciones que los empresarios han hecho a la sociedad es ampliar las posibilidades que las personas tienen hoy en día para escoger los productor y servicios que tienen sin límites por su condición socioeconómica.



"Los empresarios tienen mucha responsabilidad en la libertad de escoge que tienen los ciudadanos", señaló Londoño, al tiempo que subrayó que un ejemplo sencillo de ello es la llegada de centros comerciales a muchos municipios y sectores que antes no contaban con estos servicios y a los que se ha sumado la oferta de otros formatos en los barrios, como las tiendas de grandes descuentos.



Esto ha contribuido a la caída de precios, evitando el desplazamiento de las personas a los centros urbanos y ese es un compromiso que tienen hoy los empresarios con la sociedad.



Por su parte, Raúl Grisales, comentó que la narrativa de los empresarios ha cambiado y hoy no sólo puede ser vista como un rol económico.



"En las empresas somos responsables del tejido social (...) empresas que solo produzcan dinero dejan de ser empresas, pierden esa naturaleza cuando no se tiene en cuenta ese talento humano a través de la capacitación y la formación", explicó.



El directivo recalcó, durante su intervención, que la gente sigue siendo lo más importante y esto prevalecerá sobre cualquier tecnología, siendo esta una herramienta muy importante.



Pero en la medida que el sector privado ayude a desarrollar más a la gente se aprovechara más la tecnología y se llegará a una combinación perfecta para su bienestar y la satisfacción del mercado.



Grisales también señaló cómo otro aspecto importante es la capacitación que se le debe impartir a quienes colaboran en las compañías, pues en esa medida será mucho mejor el trabajo y, por tanto, no hay una capacitación que sea costosa o la inversión sea alta.



"Se debe tratar bien a los trabajadores y su capacitación es el aporte a su desarrollo, para todo el aparato productivo del país y para el desarrollo social, así se construye tejido social, esa debe ser la visión del empresariado, convertir a la gente de calidad en gente extraordinaria", agregó.



Al referirse a ese rol del empresariado en la sociedad, Gustavo López, presidente del Foro, dijo que no se trata de contar más lo que hacen los empresarios en el proceso de construir tejido social sino de hacer más y en eso señaló que hace falta mucho por hacer en el país.

"He sostenido que como empresarios debemos tener una actitud diferente y mucho más propositiva frente a los desafíos que trae el momento que vive el país. Creo que los debemos tener una actitud diferente frente a los desafíos que impone el país y lo han dicho los demás panelistas que han participado en este foro", insistió el directivo.



Agregó que más que cambiar esa narrativa, se debe tener una narrativa diferente y para eso se debe cambiar la percepción de cómo se ven frente a lo público y los político, pues no se puede dar la espalda a los temas que ocupan como país.



Dijo que no se pueden seguir pasando esas responsabilidades entre unos y otros porque hay una responsabilidad individual en todo, por lo que llegó el momento de ser más propositivos frente a los problemas del país, no desde la simple queja y la critica.



!La invitación es hacia una narrativa distinta, está en la unidad para enfrentar los desafíos y no en la defensa, tenemos que salir a construir una historia diferente", puntualizó.