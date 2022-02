Con un valor de 2,8 billones de dólares, Apple lidera la lista de las empresas más grandes del mundo por valor de mercado.



A esta le sigue Microsoft, con 2,2 billones de dólares, y Aramco se ubica la tercera, con una capitalización bursátil de 2 billones de dólares.



Sin embargo, Meta salió de la lista de las 10 más grandes. De pasar de tener un valor de más 1 billón de dólares, ahora está por los 565.000 millones de dólares, lo que la sitúa en el puesto 11.



Este es el Top 10 de las empresas más valiosas del mundo, según información de Bloomberg.



1. Apple US$ 2,8 billones

2. Microsoft US$ 2,2 billones

3. Aramco US$ 2 billones

4. Alphabet US$ 1,8 billones

5. Amazon US$1,6 billones

6. Tesla US$ 905.700 millones

7. Bershire Hathaway US$700.600 millones

8. Nvidia US$ 613.000 millones

9. Tsmc US$ 600.300 millones

10. Tencent US$ 589.800 millones



