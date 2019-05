Famosas empresas que han revolucionado en su mercado tradicional

Las empresas cada día se están enfocando más en la transformación digital, pues esto las hace más rentables. Así lo concluyó un estudio de la firma especializada en consultoría organizacional, gestión y desarrollo de carrera, Right Management, en el cual asegura que son un 26% más rentables que sus competidores y logran tener un 12% más en el valor de mercado.

Debido a esto, el 89% de los líderes empresariales está planeando, probando e implementando iniciativas digitales, y según Right Management, de este porcentaje el 34% ha observado una contribución al crecimiento de su negocio.



Según el Observatorio de Branding, los casos de éxito de la transformación digital implican ver en la tecnología un aliado del negocio.



“En este contexto de cuarta revolución industrial necesitamos entender que todos los sectores deben estar conectados con la innovación. Si no se desarrollan nuevos modelos de negocio, no se logra satisfacer las expectativas y necesidades de los nuevos consumidores”, señaló Adriana Molano, consultora en transformación digital y directora de eMagazine Colombia.



En la más reciente lista de las empresas más innovadoras del mundo publicada por la revista Forbes aparecieron un total de 100 compañías, entre las que figuraron la fabricante de vehículos eléctricos Tesla, la plataforma de ventas Amazon, la de ‘streaming’ Netflix, y la compañía sombrilla de Google, Alphabet.



Además de estos, otros sectores también se han venido reinventado. Tal es el caso de Philip Morris Internacional, que inventó el primer producto de tabaco calentado y recientemente lanzó el cigarrillo electrónico IQOS 3 MULTI, que consiste en un aparato que calienta el tabaco, más no lo quema, reduciendo los niveles inhalados de los constituyentes nocivos y potencialmente dañinos del cigarrillo.



Los estudios de esta compañía se enfocan en crear tecnología e innovación para reducir el riesgo de quienes fuman creando “productos libres de humo que no queman tabaco”.



La FDA de Estados Unidos, el Comité de Toxicidad del Reino Unido y el gobierno ruso han realizado investigaciones sobre el IQOS y coinciden en que los resultados muestran reducciones en químicos dañinos en comparación con los cigarrillos.



En la industria de la belleza, Foreo creó una mascarilla que posee inteligencia artificial, llamada Luna fofo. Este cepillo facial tiene la capacidad de analizar con su algoritmo cada sección del rostro debido a que incorpora sensores que están conectados a una app en el móvil que facilita al usuario un perfil detallado e individualizado, incluyendo su tipo de piel inicial o edad de la piel, así como otros datos relacionados con el estado del rostro.



En este mismo mercado, el Observatorio de Branding destaca a la empresa L’Oréal, que dsarrolló apps para probar virtualmente cómo le luce un tipo de maquillaje.



Forbes destaca a la empresa biofarmacéutica INCYTE CORP como la séptima más innovadora del mundo el año pasado debido al “descubrimiento, desarrollo, formulación, fabricación y comercialización de productos terapéuticos patentados para tratar necesidades médicas graves no cubiertas, principalmente en oncología”.



Su producto estrella es Jakafi, un inhibidor de JAK1 y JAK2, está actualmente aprobado en los EE. UU. para el tratamiento de la mielofibrosis de riesgo intermedio o alto y está en desarrollo como un tratamiento potencial para otros tipos de cáncer.



EL TIEMPO