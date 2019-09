El trivago colombiano que busca ser solución logística de las empresas

El mercado de los envíos, logística y mensajería crece en Colombia. Según el más reciente informe del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el primer trimestre del 2019, el sector postal presentó un crecimiento del 9 % en el país respecto al mismo periodo del año anterior. Además, este estudio revela que los ingresos de los operadores de estos servicios se ubicaron en 477.640 millones de pesos.

No obstante, los indicadores demuestran que los servicios logísticos en el territorio nacional están más enfocados en la importación que la exportación de productos, un tema que se ha convertido en dificultad de pymes y particulares por la falta de accesibilidad que tienen estos usuarios a descuentos que obtienen las grandes empresas por volumen y poder de negociación con las compañías de este sector.



Pensando en esta problemática nació One Easy Stop, una empresa creada por dos colombianos hace 15 años en Londres, que a través de su plataforma web les permite a las personas y a las compañías acceder a los mejores precios de envíos y logística en tan solo un clic.



“Nosotros somos el trivago de los servicios postales y logísticos. Con nuestra plataforma, los usuarios que envían mercancías a nivel local e internacional tienen la posibilidad de comparar y acceder en tiempo real y sin salir de su casa u oficina a las mejores tarifas del mercado”, explica Jaime Blum, CEO de One Easy Stop.



Esta compañía agrupa en un solo sitio las más reconocidas empresas de envíos y logística a nivel nacional e internacional tales como Coordinadora, TCC, DHL, Baloto, UPS, Copa Courier, entre otros, brindándole a los usuarios un abanico de opciones que cubre los servicios en Colombia y el exterior.



“Con One Easy Stop, las personas y las compañías podrán reducir sus tiempos operativos, puesto que a través de nuestra plataforma evitan el desplazamiento que tendrían que hacer hasta el punto de atención de cualquiera de estas empresas de envíos y logística. Además, los usuarios cuentan con un sistema seguro que les permite tener información en tiempo real de cómo avanza el transporte y el envío de sus productos”, expone María Mercedes Blum, gerente general de la empresa.



Asimismo, la compañía funciona con un modelo de franquicia en Colombia, en el que inversores podrán entrar en un negocio que ya cuenta con presencia en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y redes aliadas a nivel internacional en Estados Unidos, Portugal e Inglaterra.



A la fecha, bajo este modelo de franquicia operan 552 negocios en Colombia: 324 de origen nacional y 228 del exterior. En Latinoamérica, el país ocupa el cuarto puesto en este mercado con más de 552 redes.