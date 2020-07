Natura prevé elevar ventas en día sin IVA y apoyar más a la educación

La compañía brasileña de productos belleza y cuidado personal Natura, con presencia en Colombia, se prepara para el segundo día sin IVA y la primera edición del Cyber Lunes con un movimiento social que promueve la compra con envío gratis de productos de la línea Creer para Ver, cuyas ganancias se destinan a transformar vidas a través de la educación en el país.

Así lo hicieron saber sus directivas en Colombia, quienes indicaron que la actual coyuntura de pandemia ha significado un cambio importante para la compañía en sus esquemas de ventas, las cuales han tenido un frefuerzo importante en el canal virtual.



“Colombia viene avanzando y la coyuntura del covid-19 hizo que ese proceso se acelerará aún más, sin embargo, falta un largo camino por recorrer. Las compañías en el país necesitan entender que la transformación digital va mucho más allá de montar un canal digital o de tener una tecnología robusta, principalmente es un proceso que tiene que ver más en la forma de trabajar de manera ágil y coordinada, donde se prioriza al individuo con el habilitador que es la tecnología, pero que no es el protagonista de la historia", señaló José Barrera, gerente de Marketing digital Natura en Colombia.

Y es que en medio de las restricciomnes impuestas por la pandemia, la operación digital de esta compañía en Colombia ha registrado un crecimiento de tres dígitos de nuevos clientes. Además, desde mediados de marzo hasta junio la operación digital de Natura logró quintuplicar el número de consultores pasando de 5.000 a 25.000 mil.



Según el vocero, el desafío más importante de la compañía durante este proceso digital fue lograr transmitir a los consultores que la venta en línea no elimina el relacionamiento con los clientes, sino que, por el contrario, complementa y les permite llegar a un nuevo público más digital que habitualmente prefiere comprar por internet, al cual hoy no tienen acceso con la venta presencial.



Esos primeros resultados de la estrategia de reforzamiento del canal virtual se dan gracias a que las directivas de la firma igualaron las comisiones a las de la venta presencal, permitiendo más ganancioas para sus consultores; se eliminó el cobro del envío durante el periodo inicial de la cuarentena con el objetivo de motivar la compra del consumidor final para favorecer a los consultores y activó un plan de capacitación intensivo en varios frentes y plataformas de streaming, entre otros.



Esto permitió duplicar el crecimiento de la facturación diaria, incremento en visitas del site y clientes, crecimiento de casi 10 veces el número de pedidos, digitalización del canal de ventas; pero sobre todo, se destaca el fortalecimiento de sus emprendimientos.



Aunque la mayoría de los productos no estaban exentos el pasado día sin IVA, la marca decidió hacer parte del movimiento con descuentos de hasta el 50 por ciento con el objetivo de hacer circular la economía.



Solo ese día se tuvo un aumento de más del 350 por ciento en el número de transacciones frente a un día normal, alcanzando un pico histórico para la operación digital de Natura en Colombia.



Por: Economía y Negocios