Consejos de expertos para superar la incertidumbre por el coronavirus

No evadir el cambio



El primer paso para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios que la pandemia por el coronavirus trajo consigo tiene que ver con aceptar la incertidumbre.



Amy Webb, señala que las organizaciones deben tener presente que la emergencia sanitaria cambió la normalidad que las personas conocían, por lo que es importante poner en práctica un nuevo plan estratégico que considere “el corto plazo y el futuro más lejano”.



De igual forma, Webb advierte que las entidades que no estén confrontando el problema de frente y traten de evitarlo probablemente no sobrevivan, pues “el objetivo de todo esto es ayudar en la toma de decisiones y calmar la ansiedad”.