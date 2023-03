Es el tercer día desde que Viva Air anunció el cese inmediato de sus operaciones por medio de un comunicado que no daba alternativas a sus viajeros y, aunque el panorama ha cambiado, sigue un gran número de personas esperando respuesta ante su situación.



El mismo lunes, 27 de febrero, aquellos viajeros que estaban pasando sus maletas en el mostrador vieron sus planes truncados. De hecho, EL TIEMPO conoció el caso de una mujer que viajaba a Buenos Aires, Argentina, a quien Migración detuvo porque al pasar su boleto se generaba un error.



No había un problema con su pasaporte, sino que ni siquiera el personal del aeropuerto El Dorado sabía lo que estaba sucediendo.

Allí pasaron la noche todas esas personas que no tenían a dónde ir. Durmieron en el piso o sobre sus propias maletas, pues la aerolínea no costeó los gastos de hospedaje. En el caso de algunos ciudadanos peruanos (únicamente los que tenían hijos o los de la tercera edad) sí pudieron ir a un hotel por gestión del Consulado de dicho país, pero los que se dirigían a Argentina no tuvieron otra opción.

Este grupo de personas iba rumbo a Argentina, de donde son residentes. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Al día siguiente, el martes 28 de febrero, la situación fue aún más crítica, pues empezaron a llegar las personas que tenían vuelo ese mismo día. Muchos de ellos se enteraron en el aeropuerto de que ya no podrían volar. “Llegué tipo 5:30 y empecé a dar vueltas por el aeropuerto porque no encontraba la aerolínea, cuando llegué aquí (al mostrador) no encontré nada, hablando con la gente que estaba esperando me enteré de que Viva paró su operación”, le contó la señora Patricia a este medio.

Lo que le duele a uno son las ilusiones de la niña, íbamos por primera vez a conocer el mar

Ella viajaba sola a Barranquilla, pero en otros casos familias enteras se quedaron varadas. Es lo que le ocurrió a Juan Sebastián, quien iba de Fusagasugá a Cartagena con su esposa y su hija de siete años: “¿Cómo va a perder uno plata?”, es lo que se pregunta, pero más allá de eso tenía un sueño más grande: “Lo que le duele a uno son las ilusiones de la niña, íbamos por primera vez a conocer el mar”.



(Siga leyendo: Un millón de viajeros parqueados en tierra: la crisis de la aerolínea Viva Air).

Esta es la tarjeta con la que podía acceder a los beneficios de la cuponera. Foto: Archivo particular

Nelson Leal adquirió una cuponera de ocho pasajes intransferibles que podían redimirse en el transcurso de un año, pero además compró dos tiquetes a Riohacha para sus acompañantes, estos tienen fecha del domingo 5 de marzo. Cada trayecto salía a 135 mil pesos, por lo que en un principio le pareció una buena idea: “Hace más de siete años volaba con Viva, incluso cuando se llamaban Viva Colombia, y nunca tuve quejas”, recuerda.



Ahora pide que le reintegren el dinero, pero no ha podido contactarse con la aerolínea. “No contestan, no hay forma”.



El miércoles EL TIEMPO volvió al aeropuerto El Dorado y se encontró con un joven que por cuestiones de trabajo debía ir de Medellín a México y luego a Estados Unidos. Al llegar al aeropuerto José María Córdova supo que los vuelos estaban cancelados, así que decidió esperar, pero solo Avianca volaba a México y ya no había cupos.

Encontramos un tiquete, pero perdimos conexiones, reservaciones de hoteles, etc.

TWITTER

Optó por rentar un carro y viajar a Bogotá junto a sus colegas -abogados todos- y dos compañeros muy especiales: cachorros de Bull Dog que también iban hacia México, pues los adoptaría su hermano.

“Afortunadamente encontramos un tiquete en la aerolínea Volaris para hoy en la noche, pero perdimos conexiones, reservaciones de hoteles, etc.”, dice Jorge Yáñez.



Al final, tuvo que pagar por la urgencia $1.700.000 por su nuevo tiquete, sabiendo que había comprado el de Viva Air por casi la mitad: 900.000 pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Este par de cachorritos también han sufrido las consecuencias de la suspensión de vuelos. Foto: Archivo particular

“Nos pidieron que les notificáramos todos los gastos y que la aerolínea procedería con el reembolso y un 30% de los gastos, pero siendo abogado sé que eso no será inmediato. Si entran en liquidación tardará un tiempo”, añade. De hecho, el presidente de la compañía, Francisco Lalinde, contó a ‘BLU Radio’ que “en este momento no tenemos capacidad para devolver plata” debido al flujo de caja, que solo les permite operar durante siete días y cubrir las liquidaciones de los empleados.



(Lea también: Vuelo humanitario evacuará de San Andrés a 180 de 372 viajeros de Viva Air).



Entretanto, las personas afectadas por esta crisis esperan una nueva comunicación por parte de Aerocivil en la que les aclaren qué pasará con los vuelos posteriores al 2 de marzo. Es el caso de Richard León, quien con la ilusión de ir a vacaciones y ver a su madre en Argentina compró con anticipación sus boletos; pagó 6 millones de pesos y viajaba en abril.



Pudo contactarse con Viva Air por medio del call center, pero no pudieron darle mayor información: “Solamente dejé mis datos y tengo que esperar que me contacten”, señala, así que está decidido a insistir en las próximas semanas.



Por su parte, la aerolínea inició una campaña bajo el hashtag #SalvemosAViva con el objetivo de lograr la integración con una empresa más grande. Según dicen, la prueba de que quieren seguir adelante es que de 1.250 de sus empleados menos de 200 se acogieron al modelo de retiro voluntario que les ofrecieron para cubrir su liquidación.

Margarita Contreras

