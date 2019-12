‘Un paro es todo lo opuesto a la defensa del empleo’: Bruce Mac Master

En medio de una nueva jornada de protestas sociales y ad portas de que se inicien este jueves las negociaciones para fijar el incremento del salario de los colombianos para el 2020, los empresarios del país, agremiados en la Andi, les pidieron a quienes están al frente del paro ser menos intransigentes y proponer soluciones más realistas y que puedan ser ejecutables en el tiempo por el bien del país y de los colombianos.

“Se han invocado razones que son, por un lado, falsas, pero también, hemos visto a los promotores (de paro) que se han mostrado intransigentes ante sus solicitudes, piden cosas irracionales”, señala Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



¿Quién gana en medio de esta situación?

Solo a quien el conviene la anarquía o la intransigencia, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. No tengo duda de que todos los colombianos tenemos los mismos objetivos de bienestar.



Algunos creemos que esos objetivos se logran con trabajo constante, con las correctas políticas públicas, de ajustar esas políticas, de cambiar el orden de la agenda cuando haya lugar entendiendo que hay recursos escasos tanto en tiempo como en dinero. Entonces, hacer exigencias para que por ley mañana se baje la pobreza o la inequidad no solo es irreal sino que no atiende la realidad.



Pero, no ayudan mucho las cifras últimas de desempleo…

Claro, y no tengo la menor duda de que cuando uno le pone el palo en la rueda al funcionamiento de la economía, además, el desempleo aumenta.



Se equivocan quienes quieren poner más cargas a la nómina en este momento, porque en Colombia se paga el 62 por ciento de prestaciones sobre los salarios, que es de lejos el nivel más alto de Latinoamérica. Un paro es la antítesis de un mecanismo de defensa del empleo.



La reunión que tendremos la próxima semana es un reto muy grande para todos porque el ambiente ha estado exacerbado, donde nos hemos encontrado con que aparentemente la voluntad del diálogo no es la mejor de parte de las centrales que ha liderado el debate, pero tenemos la responsabilidad frente al país de tomar decisiones que generen mayor empleo e índices de formalidad, todos deberíamos ser medidos por eso.



¿Y este año pasaron la prueba en esa materia?

Ha sido muy difícil. Desde el 2014 Colombia ha tenido una tendencia a empeorar en términos de generación de empleo, creo que llegó el momento en el que tenemos que hacer una reflexión grande alrededor de qué podemos hacer en términos de políticas públicas, en términos de decisiones privadas, incluidos los representantes de los trabajadores. Lo cierto es que en los últimos años el indicador ha sido muy malo y por eso todos tenemos que hacer un acto de contrición por el empleo.



¿Cómo llegan los ánimos a la mesa de discusión del salario mínimo?

El mensaje más importante es que ojalá estemos hablando de un ejercicio en el que haya voluntad de dialogo y construcción para que nuestra meta primordial se cumpla, que es generar más empleo en mejores condiciones para los colombianos. Si estamos en esa línea, como en el pasado cuando llegamos a un acuerdo, estoy seguro de que tendremos un buen resultado y una buena noticia en el país.



¿Qué le dice el primer avance de la ley de crecimiento en el Congreso?

La aprobación trae tres mensajes claves. El primero, que el Congreso decidido atender el clamor de la sociedad y de la Corte Constitucional de tramitar pronto una ley de financiamiento; el segundo, es que lo que se ha venido aprobando si va en la línea de construcción de certidumbre jurídica para toda la economía, y el tercero, es que lo único nuevo e importante que incluye la ley son aspectos que tienen que ver con medidas de progresividad, desde el punto de vista tributario, por ejemplo, la devolución del IVA para las familias de menores recursos y la medida para generar nuevos empleos, al permitir deducir el 120 por ciento de los costos de la nueva nómina es una medida inteligente, a lo cual se suman los tres días sin IVA para las personas de más bajos ingresos.



