La compañía estadounidense WeWork, que se dedica a la renta de oficinas para coworking o espacios de trabajo compartido, hizo este martes una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en la que declaró una millonaria pérdida en estos primeros seis meses del 2023, lo que supone un riesgo de quiebra.



El anuncio que hizo esta empresa, fundada en 2010, genera inquietud en los países en los que tiene presencia, dentro de los que se encuentra incluido Colombia.



"La compañía dijo que registró una pérdida neta de casi $ 700 millones (de dólares) en los primeros seis meses de este año, luego de registrar $ 10.7 mil millones en pérdidas netas durante los tres años anteriores", reportó el 'Washington Post'.



Las perdidas y flujos de efectivo negativos que dijo tener la empresa ponen en duda la capacidad de que puedan continuar como negocio en marcha en dicho país.



WeWork expuso que si la situación no mejora y ante la latente posibilidad de ir a quiebra, se consideran opciones como "obtener alivio bajo el código de quiebras de EE. UU.", vender activos o reducir las actividades comerciales.



Sin embargo, aún no se conocen las repercusiones que esta situación pueda tener a corto plazo en Colombia, donde cuentan con presencia en tres ciudades: Bogotá, Medellín y Barranquilla. Dichas sucursales tampoco se han manifestado al respecto.



Por el momento, WeWork se mantiene optimista y no ha dicho que cierren su actividad definitivamente o estén en quiebra, si bien el riesgo está presente, también han hecho énfasis en que están volviendo a tener la ocupación similar a la que tenían en antes de la pandemia.

La multinacional ofrece el servicio de espacios de trabajo compartidos. Foto: Cortesía Wework

LAURA MARÍA AVENDAÑO LADINO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

