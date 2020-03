Empresa colombiana se une a alianza mundial contra plástico en océanos

La compañía colombiana Esenttia, perteneciente al Grupo Empresarial Ecopetrol, ingresó este mes a la Alianza por el Fin de los Residuos Plásticos (AEPW, por sus siglas en inglés), una iniciativa a través de la cual 47 industriales de todo el mundo han invertido 1.5 billones de dólares en proyectos para la gestión de residuos plásticos en los próximos cinco años.

La AEPW, que se lanzó en 2019, está asociada con gobiernos, oenegés ambientales y de desarrollo económico y comunidades de todo el mundo para contribuir en la erradicación de desechos plásticos especialmente en ríos y océanos.



Las industrias que la integran son de los sectores de empaques, reciclaje, alimentos y bebidas, productos químicos y plásticos. La exportadora del sector petroquímico es la primera compañía colombiana en la Alianza.



"Para nosotros, el residuo plástico no es un desecho, es un recurso capaz de transformarse muchas veces", dice el presidente de Esenttia, Juan Diego Mejía.

Los 1.5 billones de dólares recaudados por las 47 compañías, asegura la Alianza, han sido invertidos en el desarrollo de infraestructura para recolectar y gestionar desechos y aumentar prácticas de reciclaje y en nuevas tecnologías que minimizan el desperdicio y facilitan la recuperación de plásticos.



También se invirtió dinero en jornadas de limpieza de áreas concentradas de desechos plásticos, particularmente ríos que transportan grandes cantidades de desechos terrestres al océano.



Datos de la Alianza por el Fin de los Residuos Plásticos estiman que más de 2 mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la recolección del desecho y más de 3 mil millones no tienen acceso a instalaciones adecuadas de eliminación de los mismos, lo que contribuye a que todo tipo de residuos (no sólo los plásticos) terminen contaminando el medio ambiente y los océanos.



